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Bahar Öztan kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bahar Öztan kimdir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, hayatını kaybetti. 3 kanseri yenen Bahar Öztan'tan acı haber geldi. Arama motorlarında Bahar Öztan kimdir, sorusu hız kazandı. Peki, Bahar Öztan kim, nereli? Bahar Öztan neden öldü? İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan hayatını kaybetti.  Peki, Bahar Öztan kim, nereli? Bahar Öztan neden öldü? İşte detaylar...

BAHAR ÖZTAN NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan, 61 yaşında hayata veda etti. Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dördüncü kez kansere yakalanan ve yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda olan Bahar Öztan, hastalığa yenildi.

YEŞİLÇAM OYUNCUSU BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da dünyaya geldi. Oynadığı şampuan reklamı ile televizyon dünyasına adım atan Öztan, 1972 yılında yönetmenliğini Osman Seden’in yaptığı ve Cüneyt Arkın, Hale Soygazi, Seyyal Taner’in başrolde oynadığı “Mahkum” adlı sinema filmi ile adını duyurdu. 'Gamzeli Güzel' olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli rollerde görev aldı. Özellikle Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlar, onun tanınırlığını yükseltti. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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