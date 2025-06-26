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Bakan Tunç'tan denetimli serbestlik açıklaması: Denetimli serbestlik nedir, kimlere uygulanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Tunç&#039;tan denetimli serbestlik açıklaması: Denetimli serbestlik nedir, kimlere uygulanacak?
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen Denetimli Serbestlik Sistemi Değerlendirme Toplantısı’nda çeşitli açıklamlarda bulundu. Denetimli serbestlik nedir, kimlere uygulanacak sorularına cevap veren Bakan Tunç 10. Yargı Paketi ile ilgili de detaylar paylaştı.

Bakan Tunç denetimli serbestliğin yalnızca bir infaz şekli olmadığını, aynı zamanda bireyleri topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan insan merkezli bir adalet anlayışı olduğunu ifade etti.

Yılmaz Tunç ifadesinde "Denetimli serbestlik, yalnızca bir infaz şekli değil, aynı zamanda insanı merkeze alan bir adalet felsefesinin yaşayan yüzü. Çünkü, adaletin değeri, yalnızca verilen cezanın ağırlığıyla değil, o cezanın ne ölçüde hak ve insan onuruna uygun şekilde uygulanabildiğiyle ortaya çıkar." sözlerine yer verdi. Peki, Denetimli serbestlik nedir, kimlere uygulanacak?

Bakan Tunç'tan denetimli serbestlik açıklaması: Denetimli serbestlik nedir, kimlere uygulanacak? - 1. Resim

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

Denetimli serbestlik ceza alan kişinin cezasının belirli bir kısmını toplum içerisinde geçirmesine imkan tanıyan, gözetim ve destekle yürütülen bir infaz yöntemidir.

Denetimli serbestlik sisteminin amacı suça karışmış bireylerin topluma yeniden kazandırılmasıdır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da vurguladığı gibi denetimli serbestlik, cezanın hafifletilmesi ya da ertelenmesi anlamına gelmez. Bireyin hatasıyla yüzleşmesini, topluma uyumlu birey haline dönüşmesini ve hayata yeniden katılmasını sağlayan kapsamlı bir adalet mekanizmasıdır.

Bakan Tunç'tan denetimli serbestlik açıklaması: Denetimli serbestlik nedir, kimlere uygulanacak? - 2. Resim

DENETİMLİ SERBESTLİK KİMLERE UYGULANACAK?

Denetimli serbestlik uygulaması belli şartları taşıyan hükümlüler için geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte artık ceza alan herkes, infazının tamamını dışarda geçirmeyecek.

2 yılın altındaki hapis cezalarında geçmişte doğrudan denetimli serbestlik uygulanabiliyordu fakat kamuoyunda “cezasızlık algısı” oluşturduğu için değişikliğe gidildi.

Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle artık hükümlüler, koşullu salıverme tarihine kadar olan ceza süresinin en az 10’da 1’ini cezaevinde geçirmek zorunda olacak. Örnek olarak: 2 yıl ceza alan biri en az 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alan ise en az 9 gün cezaevinde kalacak. 

Bakan Tunç'tan denetimli serbestlik açıklaması: Denetimli serbestlik nedir, kimlere uygulanacak? - 3. Resim

Bakan Tunç kimlere denetimli serbestlik uygulanacağına dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da 1'ini ceza infaz kurumunda geçirme mecburiyeti getirildi. Daha öncesinde hepinizin bildiği gibi 2 yılın altındaki suçlar bakımından 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da maktu denetimli serbestlik süresi nedeniyle 2 yılın altındaki cezalarda, cezaevinde bulunmama durumu toplumda cezasızlık algısına neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Karşılıklı olarak tartışmalara neden olan, basit suç olarak görülen ancak 2 yıla kadar olan ama toplumda birtakım huzursuzluklara neden olan bu konunun çözümüyle ilgili olarak Meclisimize sunduğumuz taslak kabul edildi.

Bu anlamda artık yeni düzenlemeyle 2 yıl ceza alan, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin 10'da 1'i dediğimiz, yani en az 36 gününü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak. Hiç cezaevine girmiyordu, 36 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Yine 6 ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek. Dolayısıyla, bu da toplumda cezasızlık algısını, denetimli serbestlikten kaynaklanan o 1 yıllık otomatik uygulanan süre nedeniyle toplumdaki eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe girmiş oldu.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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