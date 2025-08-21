Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BAL Ligi ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezon başlama tarihi

BAL Ligi ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezon başlama tarihi

BAL Ligi ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezon başlama tarihi
Bölgesel Amatör Lig (BAL), yeni sezonda Anadolu’nun dört bir yanındaki takımlarıyla yakından takip edilecek. Taraftarlar, 2025-2026 sezonu için geri sayıma başladı. BAL Ligi ne zaman başlıyor araştırılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) düzenlediği Bölgesel Amatör Lig, 2025-2026 sezonunda yine milyonlarca futbolseveri ekranlara ve tribünlere çekecek. Ligin başlama tarihi ve yayın detayları, Anadolu futbolunun tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

BAL LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2025-2026 sezonu tarihleri henüz resmi olarak belli olmadı. 2024-2025 sezonu 5-6 Ekim tarihlerinde başlamıştı. 

TFF lige katılım başvurularının 31 Temmuz 2025 tarihinde başladığını açıkladı. Katılım başvuruları ise 15 Ağustos 2025 tarihinde sonlandı.

2025-2026 BÖLGESEL AMATÖR LİG BAŞLAMA TARİHİ

2025-2026 BAL sezonu için henüz kesin bir başlama tarihi açıklanmadı ancak TFF’nin önceki sezonlardaki uygulamaları, ligin eylül veya ekim 2025’te başlayacağına işaret ediyor. 

 

