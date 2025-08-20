Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Balıkesir’de deprem mi oldu? 20 Ağustos son depremler

Balıkesir’de deprem mi oldu? 20 Ağustos son depremler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir’de deprem mi oldu? 20 Ağustos son depremler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de gece yarısı meydana gelen deprem vatandaşları tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, çevre ilçe ve mahallelerden de hissedildi. Balıkesir’de deprem mi oldu, bugün deprem oldu mu, az önce nerede deprem oldu gibi sorular ise araştırılmaya başlandı.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 4.54 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilçe merkezi ve çevresinde hissedildi. İlk incelemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Balıkesir’de deprem mi oldu? 20 Ağustos son depremler - 1. Resim

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Gece saatlerinde Balıkesir’de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 01.14’te 3.5, 01.20’de 3.0 ve 03.41’de 3.3 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.

Balıkesir’de deprem mi oldu? 20 Ağustos son depremler - 2. Resim

20 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.08.20 09:00:15  39.1860   28.0532        8.6      -.-  1.6  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 08:48:59  39.1863   28.1052       12.3      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 08:47:18  39.2190   28.1667        8.0      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 08:41:49  39.1507   28.1293       11.6      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 08:35:25  39.1938   28.1165        9.9      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 08:30:21  39.1853   28.0507       10.1      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 08:24:22  39.1815   28.1872        9.0      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 07:34:41  39.2680   28.1265       10.7      -.-  1.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.20 07:27:32  39.2553   28.1013       14.6      -.-  1.8  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.20 07:21:55  39.2347   28.1370        8.2      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.20 07:10:18  39.1752   28.2012       11.3      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 07:05:01  39.1335   28.1193        9.5      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 06:59:34  39.1707   28.1788        8.2      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 06:56:18  39.1798   28.2000       14.7      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 06:27:50  39.1703   28.0527       10.4      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.20 06:27:16  39.1918   28.1388       10.2      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 06:19:03  39.0860   28.1178       16.2      -.-  1.4  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.20 06:07:12  39.1700   28.1740       11.2      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 06:02:57  39.2533   28.0568       16.9      -.-  1.7  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 06:02:17  39.1830   28.1425        9.4      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 05:48:58  39.1888   28.1485        4.9      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 05:30:58  39.2000   28.0965       10.1      -.-  2.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 05:29:04  39.1825   28.1932        8.5      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 05:25:21  39.1900   28.1582       10.6      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 05:10:09  39.1640   28.1807        9.4      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 05:03:29  39.2095   28.1260        7.6      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 04:54:51  39.2143   28.1465        9.9      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.20 04:41:24  39.2542   28.1012        9.1      -.-  3.2  3.1   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.20 04:38:44  39.1877   28.2253        9.3      -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 04:29:28  39.2428   28.1002        7.4      -.-  1.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 04:16:45  39.2215   28.1677       14.2      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 04:12:04  39.0288   28.0630       22.4      -.-  1.0  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.20 04:10:58  39.1760   28.1318       18.6      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 04:07:38  39.1997   28.1010       10.5      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 04:04:36  39.1933   28.1687       10.6      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 03:56:38  39.1865   28.1522       13.5      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 03:51:20  39.2417   28.1108       14.5      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.20 03:50:46  39.2475   28.0337       13.2      -.-  1.8  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 03:41:15  39.2587   28.0908       13.4      -.-  3.7  3.6   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.20 03:29:16  39.2035   28.1665        7.1      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 03:26:14  39.2517   28.0943        8.6      -.-  3.0  3.1   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 03:18:42  39.1795   28.1173       10.9      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 03:12:01  39.2208   28.0880       10.9      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 02:50:41  39.1743   28.1282       13.7      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 02:43:11  39.1718   28.1103       14.4      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 02:30:22  39.1502   28.1332       11.8      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 02:29:28  39.1778   28.1273       25.7      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 02:29:07  39.1878   28.1673       13.6      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 02:15:28  39.1885   28.1882        8.5      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 02:08:18  39.2968   28.1532       11.2      -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 02:01:31  39.1992   28.2460       13.5      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 01:59:06  39.1830   28.2040       10.2      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 01:57:31  39.1822   28.2033       11.3      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 01:54:46  39.1837   28.1863       12.9      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 01:50:22  39.2355   28.0497        7.9      -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 01:48:07  39.2073   28.1775        9.7      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 01:42:15  39.1952   28.1918        9.4      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 01:38:17  39.1750   28.1622       13.3      -.-  2.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 01:25:45  39.1962   28.2188       16.0      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 01:24:09  39.1867   28.1323        8.1      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 01:20:21  39.2002   28.2040        9.8      -.-  3.3  3.4   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 01:16:55  39.1935   28.1798        8.0      -.-  3.2  3.2   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 01:14:32  39.1950   28.1892        8.5      -.-  3.4  3.6   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 01:13:43  39.1883   28.2180        8.9      -.-  2.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 01:10:34  39.2072   28.1997       10.6      -.-  4.3  4.3   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 01:02:39  39.2375   28.0738        7.5      -.-  2.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 00:57:22  39.2293   27.9728       10.7      -.-  2.2  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2025.08.20 00:53:57  39.2415   28.0590        9.3      -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 00:50:13  39.1462   28.1565        9.8      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 00:48:52  39.2387   28.0888        6.0      -.-  1.9  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.20 00:43:16  39.1895   28.1025       14.0      -.-  2.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.20 00:34:50  39.1548   28.1350       12.6      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 00:23:34  39.1617   28.1063        9.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 00:22:33  39.2618   28.1725        8.0      -.-  2.0  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.08.20 00:19:35  39.2647   28.1785        8.3      -.-  1.5  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 00:14:55  39.2243   28.1837        7.5      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.08.20 00:11:29  39.1740   28.1758       10.5      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 00:07:23  39.1642   28.1540       10.0      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.20 00:05:40  39.1533   28.0967       10.9      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.20 00:00:53  39.1442   28.1487        9.8      -.-  3.2  3.0   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kebapçıda mide bulandıran görüntüler! "Hindistan kalk büyüğün geldi"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Memduh Bucak kimdir? - HaberlerAli Memduh Bucak kimdir?20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025 - Haberler20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları tam liste 2025Okullarda neden zil çalmayacak, yasaklandı mı? MEB’den 2025-2026 için yeni genelge - HaberlerOkullarda neden zil çalmayacak?Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? Şartlar ve kadrolar belli oldu - HaberlerJandarma uzman erbaş alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır? Şartlar ve kadrolar belli olduGalatasaray'dan ayrılan 3 futbolcu kim? Son dakika spor haberi... - HaberlerGalatasaray'dan ayrılan 3 futbolcu kim? Son dakika spor haberi...Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para kazanacak? Uçuk para yolda... - HaberlerFenerbahçe, Benfica'yı yenerse kaç para kazanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...