Balıkesir’de deprem mi oldu? 20 Ağustos son depremler

Balıkesir’de gece yarısı meydana gelen deprem vatandaşları tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, çevre ilçe ve mahallelerden de hissedildi. Balıkesir’de deprem mi oldu, bugün deprem oldu mu, az önce nerede deprem oldu gibi sorular ise araştırılmaya başlandı.
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Yerin 4.54 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, ilçe merkezi ve çevresinde hissedildi. İlk incelemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Gece saatlerinde Balıkesir’de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 01.14’te 3.5, 01.20’de 3.0 ve 03.41’de 3.3 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.
20 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2025.08.20 09:00:15 39.1860 28.0532 8.6 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 08:48:59 39.1863 28.1052 12.3 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 08:47:18 39.2190 28.1667 8.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 08:41:49 39.1507 28.1293 11.6 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 08:35:25 39.1938 28.1165 9.9 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 08:30:21 39.1853 28.0507 10.1 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 08:24:22 39.1815 28.1872 9.0 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 07:34:41 39.2680 28.1265 10.7 -.- 1.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 07:27:32 39.2553 28.1013 14.6 -.- 1.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 07:21:55 39.2347 28.1370 8.2 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 07:10:18 39.1752 28.2012 11.3 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 07:05:01 39.1335 28.1193 9.5 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 06:59:34 39.1707 28.1788 8.2 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 06:56:18 39.1798 28.2000 14.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 06:27:50 39.1703 28.0527 10.4 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.08.20 06:27:16 39.1918 28.1388 10.2 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 06:19:03 39.0860 28.1178 16.2 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.08.20 06:07:12 39.1700 28.1740 11.2 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 06:02:57 39.2533 28.0568 16.9 -.- 1.7 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 06:02:17 39.1830 28.1425 9.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 05:48:58 39.1888 28.1485 4.9 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 05:30:58 39.2000 28.0965 10.1 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 05:29:04 39.1825 28.1932 8.5 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 05:25:21 39.1900 28.1582 10.6 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 05:10:09 39.1640 28.1807 9.4 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 05:03:29 39.2095 28.1260 7.6 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 04:54:51 39.2143 28.1465 9.9 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 04:41:24 39.2542 28.1012 9.1 -.- 3.2 3.1 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 04:38:44 39.1877 28.2253 9.3 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 04:29:28 39.2428 28.1002 7.4 -.- 1.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 04:16:45 39.2215 28.1677 14.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 04:12:04 39.0288 28.0630 22.4 -.- 1.0 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2025.08.20 04:10:58 39.1760 28.1318 18.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 04:07:38 39.1997 28.1010 10.5 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 04:04:36 39.1933 28.1687 10.6 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 03:56:38 39.1865 28.1522 13.5 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 03:51:20 39.2417 28.1108 14.5 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 03:50:46 39.2475 28.0337 13.2 -.- 1.8 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 03:41:15 39.2587 28.0908 13.4 -.- 3.7 3.6 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 03:29:16 39.2035 28.1665 7.1 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 03:26:14 39.2517 28.0943 8.6 -.- 3.0 3.1 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 03:18:42 39.1795 28.1173 10.9 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 03:12:01 39.2208 28.0880 10.9 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 02:50:41 39.1743 28.1282 13.7 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 02:43:11 39.1718 28.1103 14.4 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 02:30:22 39.1502 28.1332 11.8 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 02:29:28 39.1778 28.1273 25.7 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 02:29:07 39.1878 28.1673 13.6 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 02:15:28 39.1885 28.1882 8.5 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 02:08:18 39.2968 28.1532 11.2 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 02:01:31 39.1992 28.2460 13.5 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:59:06 39.1830 28.2040 10.2 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:57:31 39.1822 28.2033 11.3 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:54:46 39.1837 28.1863 12.9 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:50:22 39.2355 28.0497 7.9 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:48:07 39.2073 28.1775 9.7 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:42:15 39.1952 28.1918 9.4 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:38:17 39.1750 28.1622 13.3 -.- 2.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:25:45 39.1962 28.2188 16.0 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:24:09 39.1867 28.1323 8.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:20:21 39.2002 28.2040 9.8 -.- 3.3 3.4 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:16:55 39.1935 28.1798 8.0 -.- 3.2 3.2 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:14:32 39.1950 28.1892 8.5 -.- 3.4 3.6 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:13:43 39.1883 28.2180 8.9 -.- 2.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:10:34 39.2072 28.1997 10.6 -.- 4.3 4.3 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 01:02:39 39.2375 28.0738 7.5 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:57:22 39.2293 27.9728 10.7 -.- 2.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2025.08.20 00:53:57 39.2415 28.0590 9.3 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:50:13 39.1462 28.1565 9.8 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:48:52 39.2387 28.0888 6.0 -.- 1.9 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:43:16 39.1895 28.1025 14.0 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:34:50 39.1548 28.1350 12.6 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:23:34 39.1617 28.1063 9.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:22:33 39.2618 28.1725 8.0 -.- 2.0 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:19:35 39.2647 28.1785 8.3 -.- 1.5 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:14:55 39.2243 28.1837 7.5 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:11:29 39.1740 28.1758 10.5 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:07:23 39.1642 28.1540 10.0 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:05:40 39.1533 28.0967 10.9 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2025.08.20 00:00:53 39.1442 28.1487 9.8 -.- 3.2 3.0 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
