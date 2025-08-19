Denizli'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

Son dakika... Denizli'de hissedilen bir deprem oldu. Sarsıntı sonrası panik yaşayan bölge halkı depremin merkez üssünü merak etti. Peki Denizli'de deprem oldu mu? AFAD son depremler listesinde hangi şehirde sarsıntı olduğu yer aldı. İşte depremin meydana geldiği il ve büyüklüğü...

BALIKESİR'DE DEPREM OLDU, DENİZLİ DE SALLANDI

AFAD, Balıkesir'de meydana gelen depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu duyurdu. Şiddeti ise 3,7 olarak kaydedildi. Saat 15:14 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. Bölgede artçı sarsıntılar aralıksız olarak sürdü. Çevre iller de hissetti. Denizli'de yaşayanlar 'Denizli'de deprem mi oldu?' diye telefonlarının arama motorlarına sorular sordu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.