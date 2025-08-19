Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Denizli'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

Denizli'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Denizli&#039;de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi
Denizli, Deprem, Sarsıntı, AFAD, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Denizli'de yaşayanlar 'deprem mi oldu?' diye merak ediyor. Sarsıntı sonrası son dakika açıklama geldi. AFAD son depremler listesi dikkat çekti. Peki Denizli'de deprem oldu mu? Balıkesir depremi nerelerde hissedildi? İşte o haberin detayları...

Son dakika... Denizli'de hissedilen bir deprem oldu. Sarsıntı sonrası panik yaşayan bölge halkı depremin merkez üssünü merak etti. Peki Denizli'de deprem oldu mu? AFAD son depremler listesinde hangi şehirde sarsıntı olduğu yer aldı. İşte depremin meydana geldiği il ve büyüklüğü...

BALIKESİR'DE DEPREM OLDU, DENİZLİ DE SALLANDI

AFAD, Balıkesir'de meydana gelen depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu duyurdu. Şiddeti ise 3,7 olarak kaydedildi. Saat 15:14 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. Bölgede artçı sarsıntılar aralıksız olarak sürdü. Çevre iller de hissetti. Denizli'de yaşayanlar 'Denizli'de deprem mi oldu?' diye telefonlarının arama motorlarına sorular sordu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti heyetinden Çerçioğlu'na destek ziyareti! Bu sözler damga vurduDünyada sadece Bursa'da üretiliyor, 32 ülkeye ihraç ediliyor! Tarlada kilosu 150 lira
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığ su kesintisi! Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - HaberlerElazığ su kesintisi! Elazığ'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti! - HaberlerReal Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti!Manisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerManisa su kesintisi: MASKİ duyurdu! 19 Ağustos Manisa'da sular ne zaman gelecek?Kızılyıldız Pafos maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerKızılyıldız Pafos maçı hangi kanalda, saat kaçta?Zeynep Sut kimdir, neden öldü? Cesedi battaniyeye sarılı bulundu - HaberlerZeynep Sut kimdir, neden öldü? Cesedi battaniyeye sarılı bulunduFerencvaros Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerFerencvaros Karabağ maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...