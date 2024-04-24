Bankaların rekabeti sürüyor! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL'ye çıktı

Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. Güncel rakamlar belirlendi. Emekliler en avantajlı promosyon rakamlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını kıyaslıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka 18 bin TL promosyon veriyor? Sizler için derledik...

Bankaların emekli promosyon 2024 kampanyaları sıklıkla sorgulanıyor. Emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından tek tek açıklanırken kıyasıya rekabet de hız kazandı. Promosyon tutarları 18 bin TL'ye kadar çıktı. Peki, 18 bin lira promosyon veren banka hangisi? İşte bankaların promosyon rakamları...

BANKALARIN PROMOSYON YARIŞI HIZ KAZANDI

Bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar yenilendi ve miktarlarında önemli değişiklikler yaşandı. Bankalar arasında emekliler için yüksek ödeme yarışı başladı. Kazançlar 18 bin TL'ye kadar yükseldi.

Bankalar, promosyon ödemelerini 3 yıl süreyle peşin olarak gerçekleştirecek.

Emekleri sevindirecek promosyon rakamları zamlandı. Emeklilere yönelik çeşitli nakit promosyon fırsatları şöyle;

EMEKLİ PROMOSYON 2024 NİSAN RAKAMLARI

ZİRAAT BANKASI

SGK Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, 12.000 TL'ye kadar emekli promosyonu alacak.

HALKBANK

Halkbank üzerinden emekli maaşlarını alanların promosyon tutarları, brüt maaş miktarına göre belirlenecek.

10.000 TL ile 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL ödeme yapılacak.

VAKIFBANK

Vakıfbank, emekli maaşlarını 1 aylık süre içinde bu bankadan alanlara yönelik olarak 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL ödeme yapılacak.

DENİZBANK

Denizbank, promosyon tutarları 0 - 9.999 TL arası maaşlar için 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL olarak belirlendi.

İŞ BANKASI

İş Bankası, promosyon tutarları 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arasındaki maaşlar için (15.000 TL hariç) 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arasındaki maaşlar için (20.000 TL hariç) 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL oldu.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans diğer bankalardan farklı olarak her bir emekli yakını için davet edilmesi durumunda 250 TL'ye kadar olan nakit ödülü içeren, toplamda 2.500 TL'ye kadar ulaşan bir ödül sunacak.

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere ise 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL ödeme yapacak.

FİBABANKA

Fibabanka, emeklinin maaş tutarına göre 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL ödeme yapacak.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA,maaş tutarına göre 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon kampanyası sunacak.

Bankanın, bu avantajından 28 Mart ile 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler faydalanabilecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekliler için 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL'lik indirim içeren, toplamda 16.200 TL'ye varan bir ödül sunacak.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 15.000 TL promosyon alacak.

AKBANK

Akbank, emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL'ye varan bir ödül sunacak.

Emekli maaş tutarlarına göre sunulan promosyonlar ise 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL oldu.

YAPI KREDİ'DEN 18 BİN TL PROMOSYON

Yapı Kredi, SGK emekli aylığı alacak emeklilere 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunarak en yüksek promosyon veren banka oldu.

Emekliler emekli maaş tutarlarına göre 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 9.250 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arası maaş alanlar için 13.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 15.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 18.000 TL ödeme alacak.

ING

ING Bank, emekli aylığını ING'e taşıyan emeklilere maaş tutarlarına bağlı olarak ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve Otomatik Fatura Talimatı'na kayıt yaptıranlar 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanacak.

Promosyonlar tutarları ise; 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL olarak gerçekleşti.