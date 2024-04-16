Barcelona-PSG ilk maçını 3-2'lik skorla Barcelona kazanmıştı! İkinci maç bu akşam oynanacak

Bu akşam Barcelona ile PSG arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ikinci maçı heyecanla bekleniyor. Maç öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı. Peki, ilk maç kaç kaç bitmişti? İşte Barcelona PSG ilk maç sonucu!

Barcelona PSG ilk maç kaç kaç bitti? Barcelona kendi evinde PSG’yi konuk ediyor. İlk maçın ardından bu akşam bir takım Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmeye hak kazanacak.

BARCELONA – PSG İLK MAÇ SONUCU

Barcelona ile PSG arasında oynanan ilk maç sonucu Barcelona’nın 3-2’lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Karşılaşmada konuk Barcelona'nın gollerini 37. ve 62. dakikada Raphinha, 77. dakikada Christensen kaydederken, ev sahibi PSG'nin gollerini ise 48. dakikada Dembele ve 50. dakikada Vitinha attı.

BARCELONA - PSG MAÇINDA TURU GEÇENİN YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

Barcelona PSG çeyrek final maçları sonunda yarı finale kalan takım Atletico Madrid-Borussia Dortmund çeyrek final maçlarının galibiyle karşılaşacak. Atletico Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan ilk maç 2-1’lik Atletico Madrid galibiyeti ile tamamlanmıştı. İkinci maç bu akşam oynanacak.

BARCELONA PSG MAÇI ÖNCESİ BİLGİLER

Barcelona PSG maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve EXXEN’den canlı olarak yayınlanacak. Maçı EXXEN’den izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmalısınız.

Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Barcelona – PSG maçı 11’leri şu şekildedir:

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo, De Jong, İlkay Gündoğan, Pedri, Yamal, Raphinha, Lewandowski.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembele, Barcola, Mbappe.