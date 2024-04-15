Barcelona'nın yıldızı 1 milyar euro! Genç futbolcu takımda kalacak

Barcelona, genç stoperi Pau Cubarsi'yle yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Genç yıldızlarını kadrosunda tutmak isteyen Katalanlar, yüksek serbest kalma maddeleri koyarak oyuncuları elinde tutacak.

Barcelona, uzun süreli kadro planlaması yapmaya hazırlanıyor. Katalan ekibi, genç yıldızlarının sözleşmesini uzatarak, takımda tutmayı hedefliyor.

SERBEST KALMA MADDESİ BELLİ OLDU

İspanya LaLiga'da Barcelona, altyapısından yetişen Pau Cubarsi'nin sözleşmesini yeniliyor.

Athletic'te yer alan haberde 17 yaşındaki stoperin 2026'da bitecek sözleşmesinin uzatılmasının planlandığı ve yeni bir serbest kalma maddesi ekleneceği ifade edildi. Cubarsi'nin A takım kadrosuna dahil edileceği ve sözleşmesindeki 10 milyon euro'luk yeni serbest kalma maddesinin 1 milyar euro olacağı belirtildi.

LAMINE YAMAL'LA UZATILDI

Barcelona, altyapısından yetişen bir diğer isim Lamine Yamal'ın kontratını geçtiğimiz ekim ayından uzatmıştı.



Katalan ekibi, genç yıldızın serbest kalma maddesini 1 milyar euro olarak güncelledi.