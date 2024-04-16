Barcelona-PSG maçı 3-1’lık PSG üstünlüğü ile devam ediyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 23:33 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 23:37 - Güncelleme:

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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PSG, Barcelona deplasmanına konuk oluyor. İlk maç 3-2’lik Barcelona üstünlüğü ile bitmişti. İkinci maçta ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Taraftarlar Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Barcelona PSG maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…