Barcelona-PSG maçı 3-1’lık PSG üstünlüğü ile devam ediyor
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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PSG, Barcelona deplasmanına konuk oluyor. İlk maç 3-2’lik Barcelona üstünlüğü ile bitmişti. İkinci maçta ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Taraftarlar Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Barcelona PSG maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…
Barcelona - PSG maçı kaç kaç, golleri kimler attı? PSG Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında bu akşam Barcelona’ya konuk oluyor.
BARCELONA - PSG MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?
Barcelona - PSG maçı 3-1’lık PSG üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bu sonuçla biterse Barcelona Şampiyonlar Ligi’nden elenecek. PSG ise yarı finale yükselen taraf olacak.
Ev sahibi Barcelona'nın golünü 12. dakikada Raphinha attı. Konuk ekip PSG'nin golleri ise 40. dakikada Dembele, 54. dakikada Vitinha ve 61. dakikada penaltıdan Mbappe tarafından kaydedildi. Barcelona'da Araujo 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
BARCELONA - PSG MAÇI DEVAM EDİYOR
Barcelona - PSG maçı bu akşam saat 22.00’de başladı. Maç, Barcelona’nın sahası Camp Nou Stadyumu'nda oynanıyor.
Barcelona - PSG maçında hakem Istvan Kovacs düdük çalıyor.
Barcelona - PSG maçının 11’leri şu şekildedir:
Barcelona’nın 11’i: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo, De Jong, İlkay Gündoğan, Pedri, Yamal, Raphinha, Lewandowski.
PSG’nin 11’i: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembele, Barcola, Mbappe.
Kaynak: Türkiye Gazetesi