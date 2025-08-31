Barış Alper hangi takıma transfer olacak? Son dakika Galatasaray haberi, şartlar kabul edildi

Galatasaray'ın en yüksek bedelli satışlarından birine imza atmak üzere. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılıyor. Gideceği takım kadar, bonservis bedeli de merak konusu oldu. Galatasaray transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Barış Alper'in talibinin tüm şartları kabul ettiği, iddia edildi. Peki Barış Alper Yılmaz hangi takıma transfer olacak, Galatasaray kaç para alacak? İşte ayrıntılar...

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Barış Alper Yılmaz'ın Suudi ekibi NEOM'a transfer olması bekleniyor. Son dakika transfer haberi bilgisine göre NEOM'un bütün şartları kabul ettiği öğrenildi.

BARIŞ ALPER KAÇ PARAYA TRANSFER OLACAK?

Ekol'de yer alan habere göre NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ BARIŞ ALPER TRANSFERİNDEN KAÇ PARA ALACAK?

Suudi Arabistan ekibi, Ankara Keçiörengücü'nün Barış Alper transferinden doğan yaklaşık 8 milyon euro tutarındaki yüzde 20'lik payını da karşılayacak.

GALATASARAY İLK SATIN ALMAK HAKKINI DA ALDI

Bunun yanı sıra Galatasaray, Barış Alper'in olası sonraki satışından da yüzde 10 pay hakkı olacak. Ayrıca Yılmaz'ın ilk satın alma hakkı da yine Galatasaray'da olacak.