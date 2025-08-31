Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Barış Alper hangi takıma transfer olacak? Son dakika Galatasaray haberi, şartlar kabul edildi

Barış Alper hangi takıma transfer olacak? Son dakika Galatasaray haberi, şartlar kabul edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper hangi takıma transfer olacak? Son dakika Galatasaray haberi, şartlar kabul edildi
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, NEOM, Transfer, Suudi Arabistan, Bonservis Bedeli, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile yollarını ayırmak üzere, yıldız fubolcunun gideceği takım belli oldu. Galatasaray transfer haberinde son durum merak konusu, karşı taraf şartları kabul etti. Peki Barış Alper hangi takıma transfer olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Galatasaray'ın en yüksek bedelli satışlarından birine imza atmak üzere. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılıyor. Gideceği takım kadar, bonservis bedeli de merak konusu oldu. Galatasaray transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Barış Alper'in talibinin tüm şartları kabul ettiği, iddia edildi. Peki Barış Alper Yılmaz hangi takıma transfer olacak, Galatasaray kaç para alacak? İşte ayrıntılar...

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Barış Alper Yılmaz'ın Suudi ekibi NEOM'a transfer olması bekleniyor. Son dakika transfer haberi bilgisine göre NEOM'un bütün şartları kabul ettiği öğrenildi. 

Barış Alper Yılmaz Kayseri maçında var mı, yok mu? Taraftar şokta, resmi açıklama geldi - 3. Resim

BARIŞ ALPER KAÇ PARAYA TRANSFER OLACAK?

Ekol'de yer alan habere göre NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

Barış Alper Yılmaz Kayseri maçında var mı, yok mu? Taraftar şokta, resmi açıklama geldi - 2. Resim

KEÇİÖRENGÜCÜ BARIŞ ALPER TRANSFERİNDEN KAÇ PARA ALACAK?

Suudi Arabistan ekibi, Ankara Keçiörengücü'nün Barış Alper transferinden doğan yaklaşık 8 milyon euro tutarındaki yüzde 20'lik payını da  karşılayacak.

GALATASARAY İLK SATIN ALMAK HAKKINI DA ALDI

Bunun yanı sıra Galatasaray, Barış Alper'in olası sonraki satışından da yüzde 10 pay hakkı olacak. Ayrıca Yılmaz'ın ilk satın alma hakkı da yine Galatasaray'da olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bartın'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgedeİran basınından hükümete "tehdit" çağrısı! "Avrupalılar bu dilden anlar"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD son dakika deprem listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD son dakika deprem listesiÖğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı - HaberlerÖğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranıBim'de bu hafta ne var? 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktı - HaberlerBim'de bu hafta ne var? 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktı1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? 2025-2026 MEB takvimi - Haberler1 Eylül Pazartesi günü okul var mı? 2025-2026 MEB takvimiCengiz Ünder nereye gidiyor? İşte Fenerbahçe'den sonraki adresi... - HaberlerCengiz Ünder nereye gidiyor? İşte Fenerbahçe'den sonraki adresi...Başakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerBaşakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...