Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı!

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı, Kayserispor-Galatasaray maç kadrosunda kimler var netleşmeye başladı. Galatasaray, sezona güçlü bir giriş yaptı ve ilk iki haftadaki Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarını 3-0’lık skorlarla kazanarak puanını 6’ya yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Kayserispor deplasmanında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC’ye transferi gündemde olan futbolcu, hafta içi antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı. Bu nedenle Yılmaz’ın yarınki karşılaşmada sahada olup olmayacağı netleşmedi.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray, Kayseri’ye özel uçakla hareket etti. Taraftarlar tarafından uğurlanan sarı-kırmızılı kafilede Barış Alper Yılmaz ve hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.

Kayseri kafilesinde yer alan oyuncular: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da başlayacak.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maç için şifreli yayın hizmeti üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mendes, Mane, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen, Icardi