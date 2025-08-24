Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı!

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı, Kayserispor-Galatasaray maç kadrosunda kimler var belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray bu akşam deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hakem Alper Akarsu yönetiminde gerçekleşecek.

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı, Kayserispor-Galatasaray maç kadrosunda kimler var netleşmeye başladı. Galatasaray, sezona güçlü bir giriş yaptı ve ilk iki haftadaki Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarını 3-0’lık skorlarla kazanarak puanını 6’ya yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı! - 1. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Kayserispor deplasmanında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC’ye transferi gündemde olan futbolcu, hafta içi antrenmanlara hastalığını gerekçe göstererek katılmadı. Bu nedenle Yılmaz’ın yarınki karşılaşmada sahada olup olmayacağı netleşmedi. 

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı! - 2. Resim

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray, Kayseri’ye özel uçakla hareket etti. Taraftarlar tarafından uğurlanan sarı-kırmızılı kafilede Barış Alper Yılmaz ve hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.

Kayseri kafilesinde yer alan oyuncular: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay.

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı! - 3. Resim

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da başlayacak.

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı! - 4. Resim

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maç için şifreli yayın hizmeti üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı! - 5. Resim

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mendes, Mane, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen, Icardi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gökyüzünde gurur veren irtifa! Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuşu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muhtemel 11 açıklandı! Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - HaberlerMuhtemel 11 açıklandı! Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?Halit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir? Mazu Yachts sahibi Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu! - HaberlerHalit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir? Mazu Yachts sahibi Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu!Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse 2. sezon çekimleri başladı! - HaberlerKral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse 2. sezon çekimleri başladı!Ünlü iş insanı bulundu! Halit Yukay öldü mü, son dakika gelişmeleri neler? - HaberlerÜnlü iş insanı bulundu! Halit Yukay öldü mü, son dakika gelişmeleri neler?Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerLevante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11'ler belli olduMehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Mehmet Türkmen'in hayatı ve kariyeri - HaberlerMehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Mehmet Türkmen'in hayatı ve kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...