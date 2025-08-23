Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11'ler belli oldu

Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonu tüm hızıyla devam ederken, 2. hafta maçları büyük heyecana sahne oluyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Levante ile Barcelona arasında oynanacak. Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak belli oldu.

Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak sorularının cevabı netlik kazandı. Ligin güçlü ekiplerinden Barcelona, Valencia temsilcisi Levante’nin sahasında galibiyet arayacak. Futbolseverler ise bu kritik mücadelenin yayın bilgilerini ve sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri araştırıyor.

Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

LEVANTE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın ikinci haftasında oynanacak Levante - Barcelona karşılaşması futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Valencia ekibi Levante, sahasında güçlü rakibi Barcelona’yı konuk edecek.

Mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak ve Estadi Ciutat de València’da oynanacak. Levante - Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

LEVANTE - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ CANLI YAYINLANACAK?

Levante ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadele, Türkiye’de yalnızca yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen ekranlara gelecek. Levante - Barcelona maçı şifreli olarak yayınlanacak.

Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - 3. Resim

LEVANTE - BARCELONA MUHTEMEL 11

Levante: Campos, Elgezabal, Fuente, Cabello, Toljan, Lozano, Rey, Sanchez, Martinez, Romero, Brugue

Barcelona: Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistan'da sıcak saatler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Mehmet Türkmen'in hayatı ve kariyeri - HaberlerMehmet Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Mehmet Türkmen'in hayatı ve kariyeriLyon - Metz maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 açıklandı! - HaberlerLyon - Metz maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 açıklandı!İlk 11 belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? - Haberlerİlk 11 belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak! - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak!Dorgeles Nene Fenerbahçe - Kocaelispor maçında oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerDorgeles Nene Fenerbahçe - Kocaelispor maçında oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandıŞifresiz canlı yayınlanacak! Iğdır FK - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerŞifresiz canlı yayınlanacak! Iğdır FK - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...