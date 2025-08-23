Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak? Muhtemel 11'ler belli oldu

Levante - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlacak sorularının cevabı netlik kazandı. Ligin güçlü ekiplerinden Barcelona, Valencia temsilcisi Levante’nin sahasında galibiyet arayacak. Futbolseverler ise bu kritik mücadelenin yayın bilgilerini ve sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri araştırıyor.

LEVANTE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın ikinci haftasında oynanacak Levante - Barcelona karşılaşması futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Valencia ekibi Levante, sahasında güçlü rakibi Barcelona’yı konuk edecek.

Mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30’da başlayacak ve Estadi Ciutat de València’da oynanacak. Levante - Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

LEVANTE - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ CANLI YAYINLANACAK?

Levante ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadele, Türkiye’de yalnızca yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen ekranlara gelecek. Levante - Barcelona maçı şifreli olarak yayınlanacak.

LEVANTE - BARCELONA MUHTEMEL 11

Levante: Campos, Elgezabal, Fuente, Cabello, Toljan, Lozano, Rey, Sanchez, Martinez, Romero, Brugue

Barcelona: Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres