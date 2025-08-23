Lyon - Metz maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 açıklandı!

Lyon - Metz maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu. Sezonun açılış haftasını geride bırakan iki ekip de bu maçı kazanarak lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Taraftarların en çok merak ettiği konular arasında karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve sahaya çıkması beklenen muhtemel kadrolar yer alıyor.

LYON - METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1’in ikinci haftasında oynanacak Lyon - Metz karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Groupama Stadium’da sahne alacak Lyon - Metz maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayınlanacağı için yalnızca platform aboneleri maçı izleyebilecek.

LYON - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon ile Metz arasındaki önemli mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Lyon - Metz maçının başlama saati 22.05 olarak açıklandı. Maçta düdüğü Fransız hakem Eric Wattellier çalacak.

LYON - METZ MUHTEMEL 11

LYON: R. Descamps, A. Maitland-Niles, C. Mata, M. Niakhaté, Abner Vinícius, T. Morton, T. Tessmann, P. Šulc, C. Tolisso, M. Fofana, G. Mikautadze

METZ: J. Fischer, K. Kouao, S. Sané, J. Gbamin, U. Mboula, G. Tsitaishvili, B. Traoré, B. Stambouli, G. Hein, B. Madjo, G. Abuashvili