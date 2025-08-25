Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında oynayacak mı? Antrenmana çıktı

Son günlerde transfer haberleri ve menajeriyle gündem olan Barış Alper Yılmaz Galatasaray Kayserispor maç kadrosunda yer almamıştı. Ardından bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Antrenmana çıkan Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında oynayacak mı araştırılıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bir süredir devam eden transfer söylentileri ve idmanlara katılmama kararının ardından yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. 

BARIŞ ALPER YILMAZ RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barış Alper Yılmaz’ın, 30 Ağustos 2025’te RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.

Oyuncunun 25 Ağustos Pazartesi günü sabahı gerçekleştirilen rejenerasyon antrenmanına katılması, oynama ihtimalini güçlendirdi.

Yılmaz, Kayserispor maçından dönen takımın sabah idmanında yer aldı ve teknik direktör Okan Buruk’la yaptığı görüşmenin ardından takıma geri döndü.

BARIŞ ALPER YILMAZ SON DAKİKA

Barış Alper Yılmaz, Kayserispor Galatasaray maç kadrosunda yer almamıştı. 25 Ağustos 2025 sabahı yaşanan son dakika gelişmesiyle, Barış Alper’in Kayserispor maçından sonra gerçekleştirilen rejenerasyon antrenmanına katıldığı açıklandı. Oyuncu, teknik ekiple yaptığı görüşmelerin ardından takıma geri dönerek idmanda yer aldı.

NEOM SC’nin, Barış Alper için 30-40 milyon euro arasında değişen teklifler sunduğu ancak Galatasaray yönetiminin 50 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. 

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 20.30’da RAMS Park’ta oynanacak. Maç, Süper Lig’in 4. haftasında kritik bir mücadele olacak.

