Başakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında evinde İkas Eyüpspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki takım da milli ara öncesi galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir ile İkas Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta maçı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. ve beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, beIN Sports 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR EYÜPSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir - Eyüpspor maçı, beIN Sports 2 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kanal, Digiturk 78, Kablo TV 233, Tivibu 82 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallarda erişilebilir.

BAŞAKŞEHİR EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Opoku, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Brnic, Selke.

Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın, Kerem, Serdar, Seslar, Dragus, Thiam.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova’ya 3-1 yenilerek Avrupa’ya veda ettikten sonra tüm odağını lige çevirdi. İki maçı ertelenen Başakşehir, ligde oynadığı tek maçta Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Eyüpspor ise geride kalan 3 haftada sadece Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederken Konyaspor ve Beşiktaş’a yenildi. Bu maçta puan alarak çıkış yakalamayı hedefliyor.