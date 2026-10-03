Başkalarının Hayatı dizisinde Mediha karakteri merak edildi. Karakteri canlandıran Sezin Akbaşoğulları'nın yaşı, kariyeri, eğitimi ve daha önce rol aldığı diziler de izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Başkalarının Hayatı, Hülya'nın hayalini kurduğu hayatın içine adım atmasıyla gelişen ilişkileri konu alırken Mediha karakteri de hikayenin önemli isimleri arasında yer alıyor. Ay Yapım imzalı dizide Mediha'yı Sezin Akbaşoğulları canlandırıyor.

BAŞKALARININ HAYATI MEDİHA KİMDİR?

Başkalarının Hayatı dizisinde Mediha, Özkaran ailesiyle uzun yıllara dayanan güçlü bir bağı bulunan karakter olarak hikayede yer alıyor. Sezin Akbaşoğulları, karakterini anlatırken Mediha'nın kendi hayatını geri plana bırakarak Özkaran ailesine bağlı yaşayan biri olduğunu belirtiyor. Aile tarafından yetiştirilen Mediha'nın özellikle Neslihan ve Fikret'le kurduğu ilişki öne çıkıyor.

Başkalarının Hayatı Mediha kimdir? Sezin Akbaşoğulları oynadığı diziler ve kariyeri

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. Lise yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başladı. İlk sahne deneyimini okul tiyatro ekibinde oynadığı "Yine Başladılar Şarkılarına" adlı oyunla yaşadı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan Akbaşoğulları, 2003 yılında mezun oldu. Televizyon kariyerindeki ilk önemli çıkışlarından birini ise Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteriyle yaptı.

Akbaşoğulları kariyerinde televizyon, sinema ve tiyatro projelerinde yer aldı. Selim Demirdelen'in yönettiği Kavşak filmindeki Arzu rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü ve ödülü Nergis Öztürk ile paylaştı.

Başkalarının Hayatı Mediha kimdir? Sezin Akbaşoğulları oynadığı diziler ve kariyeri

SEZİN AKBAŞOĞULLARI OYNADIĞI DİZİLER

Başkalarının Hayatı - 2026

Kıskanmak - 2026

Magarsus - 2025

Bir İhtimal Daha Var - 2025

Aşkı Hatırla - 2025

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 2023-2025

Tetikçinin Oğlu - 2023

O Kız - 2022-2023

Üç Kuruş - 2022

Tarihin Efsaneleri - 2022

Uyanış: Büyük Selçuklu - 2021

10 Bin Adım - 2021

Kırmızı Oda - 2020

Babamın Günahları - 2018

Ağlama Anne - 2018

Ufak Tefek Cinayetler - 2017

Fi - 2017

Cesur ve Güzel - 2016-2017

Racon: Ailem İçin - 2015

Hatırla Gönül - 2015

Ah Neriman - 2014

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2012-2013

Sen de Gitme - 2011-2012

Küstüm Çiçeği - 2010-2011

Ah Kalbim - 2009

Derdest - 2008

Sır Gibi 2007

Beyaz Gelincik - 2005-2007

Eylül - 2005

Bizim Evin Halleri - 2000-2003

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