Başkalarının Hayatı Mediha kimdir? Sezin Akbaşoğulları oynadığı diziler ve kariyeri
Başkalarının Hayatı dizisinde Mediha karakteri merak edildi. Karakteri canlandıran Sezin Akbaşoğulları'nın yaşı, kariyeri, eğitimi ve daha önce rol aldığı diziler de izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Başkalarının Hayatı, Hülya'nın hayalini kurduğu hayatın içine adım atmasıyla gelişen ilişkileri konu alırken Mediha karakteri de hikayenin önemli isimleri arasında yer alıyor. Ay Yapım imzalı dizide Mediha'yı Sezin Akbaşoğulları canlandırıyor.
BAŞKALARININ HAYATI MEDİHA KİMDİR?
Başkalarının Hayatı dizisinde Mediha, Özkaran ailesiyle uzun yıllara dayanan güçlü bir bağı bulunan karakter olarak hikayede yer alıyor. Sezin Akbaşoğulları, karakterini anlatırken Mediha'nın kendi hayatını geri plana bırakarak Özkaran ailesine bağlı yaşayan biri olduğunu belirtiyor. Aile tarafından yetiştirilen Mediha'nın özellikle Neslihan ve Fikret'le kurduğu ilişki öne çıkıyor.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?
Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. Lise yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başladı. İlk sahne deneyimini okul tiyatro ekibinde oynadığı "Yine Başladılar Şarkılarına" adlı oyunla yaşadı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan Akbaşoğulları, 2003 yılında mezun oldu. Televizyon kariyerindeki ilk önemli çıkışlarından birini ise Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteriyle yaptı.
Akbaşoğulları kariyerinde televizyon, sinema ve tiyatro projelerinde yer aldı. Selim Demirdelen'in yönettiği Kavşak filmindeki Arzu rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü ve ödülü Nergis Öztürk ile paylaştı.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI OYNADIĞI DİZİLER
Başkalarının Hayatı - 2026
Kıskanmak - 2026
Magarsus - 2025
Bir İhtimal Daha Var - 2025
Aşkı Hatırla - 2025
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 2023-2025
Tetikçinin Oğlu - 2023
O Kız - 2022-2023
Üç Kuruş - 2022
Tarihin Efsaneleri - 2022
Uyanış: Büyük Selçuklu - 2021
10 Bin Adım - 2021
Kırmızı Oda - 2020
Babamın Günahları - 2018
Ağlama Anne - 2018
Ufak Tefek Cinayetler - 2017
Fi - 2017
Cesur ve Güzel - 2016-2017
Racon: Ailem İçin - 2015
Hatırla Gönül - 2015
Ah Neriman - 2014
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2012-2013
Sen de Gitme - 2011-2012
Küstüm Çiçeği - 2010-2011
Ah Kalbim - 2009
Derdest - 2008
Sır Gibi 2007
Beyaz Gelincik - 2005-2007
Eylül - 2005
Bizim Evin Halleri - 2000-2003