Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler

Bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 gün sürecek bayram tatilinde çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek isteyen anne babalar ailecek izlenebilecek filmleri araştırıyor. İşte çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz filmleri haberimizde yer alıyor.

Bayramda ailecek, çocuklarla ve büyüklerle izlenebilecek filmleri okuyucularımız için derledik. 

Bayramda aileyle izlenebilecek filmler arasında en çok animasyon filmleri geliyor.

Aile ilişkilerine dayanan, sıcacık iç ısıtan filmler tercih ediliyor. 

İşte bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler listesi:

İftarlık Gazoz (2016)

Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı film Ramazan ayı sonrasında izlenebilecek keyifli yerli yapımlardan biri. 

Bunun en önemli nedeni filmin 1970'lere denk gelen bir yaz ramazanında hem oruç tutup hem çalışan Adem'in maceralarını anlatıyor olmasıdır. Bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler - 1. Resim

Filmin başrollerinde Cem Yılmaz ve Güldür Güldür Show'dan bilinen Berat Efe Parlar yer alıyor.

Komşum Totoro (My Neighbor Totoro, 1988)

1988 yapımı Japon animasyon filmi Komşum Totoro, Ghibli stüdyolarından meşhur yönetmen ve senarist Hayao Miyazaki'nin ellerinden çıkma.

Filmin hikayesi, iki kız kardeşin babalarıyla birlikte annelerinin tedavi gördükleri hastaneye daha yakın olabilmek için ona daha yakın bir eve taşınmalarıyla başlıyor. Bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler - 2. Resim

İki kız kardeş Satsuki ve Mei'nin ormanın ruhlarıyla arkadaş olması ve yaşadıkları maceraları etrafında dönen hikayede, hayal gücünüzün sınırlarında dolaşacaksınız.

İyilik ve yardımlaşma dolu bir dünyanın kapılarını aralayan filmde, güven duygusu ve iki kız kardeşin sımsıcak ilişkisi işleniyor.

Coco (2017)

Yanlışlıkla ölüler ülkesine giden on iki yaşındaki Miguel Rivera'nın müzisyen olan büyük büyük babasıyla karşılaşmasını anlatıyor. 

Filmde aile ilişkileri ve müzik temaları işleniyor. Bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler - 3. Resim

Pixar yapımı film, vizyona girdiği yıl Altın Küre, BAFTA gibi önemli ödüller başta olmak üzere En İyi Animasyon Filmi Oscar'ını kazandı. 

Ters Yüz (Inside Out 2015)

Listede ikinci bir Pixar filmi olarak karşımıza çıkan Ters Yüz, on bir yaşındaki Riley'in büyüme hikayesini anlatıyor. 

Ailesiyle birlikte çocukluğunun geçtiği şehirden taşınarak bambaşka ve onun için pek çok yenilik barındıran bir ortama giren Riley için dış dünyayla yüzleşmek pek kolay olmuyor. Bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler - 4. Resim

Filmde, Riley'in iç dünyasındaki Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti duygularını somut bir şekilde karakterize olmuş biçimde görüyoruz.

Duygularımızı öğrenmek ve tanımlamak adına çocuklarla birlikte ailecek izlenebilecek keyifli bir film olarak bu listede yer alıyor.

Kung Fu Panda serisi

Dördüncü filmiyle vizyonda olan Kung Fu Panda 4 filmini sinemada veya  serinin önceki filmlerini evde izleyebilirsiniz. 

Kung fu hayranı Panda Po'nun hiç beklemediği bir anda eski bir kehanetin peşinden kung fu öğrenme yolculuğunu anlatıyor. Bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler - 5. Resim

Artık korkusuz beşlinin yanında olan Po, her filmiyle yeni bir mücadele yaşatıyor. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel dahil 7 parti lideriyle görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mart ayı ABD enflasyon verisi yüzde 3,5 olarak açıklandı - HaberlerMart ayı ABD enflasyon verisi yüzde 3,5 olarak açıklandıAdana'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu - HaberlerAdana'da 3.6 büyüklüğünde deprem olduFenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te oynanacak - HaberlerFenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te oynanacakTaş Kağıt Makas 10 Nisan yeni bölümü bu akşam yok - HaberlerTaş Kağıt Makas 10 Nisan yeni bölümü bu akşam yokSandık Kokusu yeni bölüm bu akşam yok - HaberlerSandık Kokusu yeni bölüm bu akşam yokDolmabahçe Sarayı bayramın birinci günü kapalı, ikinci ve üçüncü günü ziyarete açık olacak - HaberlerDolmabahçe Sarayı bayramın birinci günü kapalı, ikinci ve üçüncü günü ziyarete açık olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...