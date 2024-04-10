9 gün sürecek bayram tatilinde çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek isteyen anne babalar ailecek izlenebilecek filmleri araştırıyor. İşte çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz filmleri haberimizde yer alıyor.

Bayramda ailecek, çocuklarla ve büyüklerle izlenebilecek filmleri okuyucularımız için derledik.

Bayramda aileyle izlenebilecek filmler arasında en çok animasyon filmleri geliyor.

Aile ilişkilerine dayanan, sıcacık iç ısıtan filmler tercih ediliyor.

İşte bayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler listesi:

İftarlık Gazoz (2016)

Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı film Ramazan ayı sonrasında izlenebilecek keyifli yerli yapımlardan biri.

Bunun en önemli nedeni filmin 1970'lere denk gelen bir yaz ramazanında hem oruç tutup hem çalışan Adem'in maceralarını anlatıyor olmasıdır.

Filmin başrollerinde Cem Yılmaz ve Güldür Güldür Show'dan bilinen Berat Efe Parlar yer alıyor.

Komşum Totoro (My Neighbor Totoro, 1988)

1988 yapımı Japon animasyon filmi Komşum Totoro, Ghibli stüdyolarından meşhur yönetmen ve senarist Hayao Miyazaki'nin ellerinden çıkma.

Filmin hikayesi, iki kız kardeşin babalarıyla birlikte annelerinin tedavi gördükleri hastaneye daha yakın olabilmek için ona daha yakın bir eve taşınmalarıyla başlıyor.

İki kız kardeş Satsuki ve Mei'nin ormanın ruhlarıyla arkadaş olması ve yaşadıkları maceraları etrafında dönen hikayede, hayal gücünüzün sınırlarında dolaşacaksınız.

İyilik ve yardımlaşma dolu bir dünyanın kapılarını aralayan filmde, güven duygusu ve iki kız kardeşin sımsıcak ilişkisi işleniyor.

Coco (2017)

Yanlışlıkla ölüler ülkesine giden on iki yaşındaki Miguel Rivera'nın müzisyen olan büyük büyük babasıyla karşılaşmasını anlatıyor.

Filmde aile ilişkileri ve müzik temaları işleniyor.

Pixar yapımı film, vizyona girdiği yıl Altın Küre, BAFTA gibi önemli ödüller başta olmak üzere En İyi Animasyon Filmi Oscar'ını kazandı.

Ters Yüz (Inside Out 2015)

Listede ikinci bir Pixar filmi olarak karşımıza çıkan Ters Yüz, on bir yaşındaki Riley'in büyüme hikayesini anlatıyor.

Ailesiyle birlikte çocukluğunun geçtiği şehirden taşınarak bambaşka ve onun için pek çok yenilik barındıran bir ortama giren Riley için dış dünyayla yüzleşmek pek kolay olmuyor.

Filmde, Riley'in iç dünyasındaki Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti duygularını somut bir şekilde karakterize olmuş biçimde görüyoruz.

Duygularımızı öğrenmek ve tanımlamak adına çocuklarla birlikte ailecek izlenebilecek keyifli bir film olarak bu listede yer alıyor.

Kung Fu Panda serisi

Dördüncü filmiyle vizyonda olan Kung Fu Panda 4 filmini sinemada veya serinin önceki filmlerini evde izleyebilirsiniz.

Kung fu hayranı Panda Po'nun hiç beklemediği bir anda eski bir kehanetin peşinden kung fu öğrenme yolculuğunu anlatıyor.

Artık korkusuz beşlinin yanında olan Po, her filmiyle yeni bir mücadele yaşatıyor.