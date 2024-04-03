Bayram tatilinde borsa açık değil 10-11-12 Nisan borsa kapalı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme:

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Borsa İstanbul tarafından belirlenen resmi tatil günlerinde borsa işlem yapmak için açık olmaz. Bayram'da borsa (BİST) açık olup olmadığıyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.