Bayram tatilinde borsa açık değil 10-11-12 Nisan borsa kapalı
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul tarafından belirlenen resmi tatil günlerinde borsa işlem yapmak için açık olmaz. Bayram'da borsa (BİST) açık olup olmadığıyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
Resmi bayram tatili 9 gün olarak belirlendi ancak borsalar 9 gün boyunca kapalı olmayacak.
Ramazan Bayramı Arifesi olan 9 Nisan Salı günü 13.00'e kadar açık olacak.
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günlerine denk gelen Ramazan Bayramı süresinde kapalı olacak.
13 ve 14 Nisan tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle borsa kapalı olmaya devam edecek.
15 Nisan Pazartesi günü, bayram tatili ve hafta sonu sonrası, borsalar açık olacak.
Borsa; 9 Nisan saat 13.00'dan 1 Nisan Pazartesi sabahına kadar kapalı olacak.