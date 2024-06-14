Bayram trafiği önlemleri alındı! Pek çok kişi arefe gününden önce yola çıktı

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı

16 Haziran günü başlayacak olan Kurban bayramına kısa süre kala tatilciler yola çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatilini 2 gün idari izin ekleyerek 9 güne çıkarmasının ardından milyonlarca vatandaş yollara çıktı. Memleketine, tatile, ailesinin yanına giden birçok vatandaş ise bayram trafiği başladı mı merak ediyor. İşte 14 Haziran trafik yoğunluk haritası...

15 Haziran günü Kurban bayramı arefesi olurken binlerce vatandaş trafiğe takılmamak adına yollara çıktı. Araç sahiplerinin gündeminde ise trafiğin başlayıp başlamadığı yer aldı. Tatile gidenler yolların son durumunu ve trafik yoğunluğunu araştırırken uygulanan tedbirleri de aratmakta.

14 HAZİRAN BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI MI?

Milyonlarca vatandaş trafiğe çıkarken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde denetimde olacak.

Hız sınırını aşan sürücüler, emniyet şeridini kullananlar, dron ve mobil radarlarla tespit edilecek. Okulların 14 Haziran günü tatile girmesiyle beraber trafik yoğunluğunun bugün mesai saatinin bitimiyle başlaması bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI

İBB'nin yoğunluk haritasında veriler anlık olarak değişirken 14 Haziran günü sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik durumu şöyle:

TRAFİK TEBDİRLERİ 2024

Bayram öncesinde Bolu'da yoğunluğun azaltılmasına yönelik alınan tedbirler arasında 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı geldi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre turizm bölgelerinde yoğunluğun artması beklenirken kazaları önlemek adına 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 kara yollarının Bolu kesimini kullanmasının 47 saat süreyle yasaklandı.

Tedbir kapsamında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, Anadolu Otoyolu'nun Düzce il sınırından Ankara ve Karabük istikametine, D-750 kara yolunun Zonguldak il sınırından Ankara ve Karabük istikametine, D-750 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Ankara il sınırından Karabük istikametine, D-100 kara yolunun ise Düzce il sınırından Ankara ve Karabük istikametlerine seyirlerinin yasak olurken, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin taşındığı araçlar ana arterler haricinde olan yolları kullanabilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2024 yılında 15 Haziran bayram arifesi olurken 16 Haziran ile bayramın ilk günü başlıyor. 19 Haziran'da son bulan Kurban bayramı için Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 günlük idari eklenerek toplamda 9 güne çıkartıldı.