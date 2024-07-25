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Bazı internet kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bazı internet kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25 Temmuz Perşembe günü bazı internet servis sağlayıcılarının kullanıcılar tarafından çöktüğü iddia ediliyor. Birçok internet kullanıcısı Twitter, Yandex gibi yurt dışı servislerine erişim sağlayamıyor.

Bazı internet kullanıcıları tarafından sistemlerin çöktüğü ve bazı platformlara erişim sağlanamadığı iddia ediliyor.

Sosyal medyadan şikayetini dile getiren kullanıcılar Twitter, Yandex, Roblox gibi platformlara erişim sağlayamıyor.

Birçok kullanıcı bazı internet sağlayıcı sistemlerinin çöküp çökmediğini merak ediyor.

Bazı internet kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti - 1. Resim

İNTERNET SAĞLAYICILAR ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet servis sağlayıcısı kullanan kullanıcıların aktardıkları bilgilere göre Yandex, Twitter ve Roblox gibi platformlara erişim problemleri yaşanıyor.

Twitter'da bazı kullanıcılar hiç erişim sağlayamazken, bazıları ise tweet atmada yavaşlık olduğunu belirtiyor.

Ayrıca platforma giriş sağlayan kullanıcılar fotoğrafların yüklenmediğini belirtiyor.

Platformlarda yaşanılan sorunları raporlayan Downdetector sitesinde yer alan verilere göre birkaç internet sağlayıcıda yaşanılan problemler saat 15.00 sıralarında başladı.

Bazı internet kullanıcıları Twitter, Yandex gibi yurtdışı servislerine giremediklerini belirtti - 2. Resim

BAZI İNTERNET SAĞLAYICILAR HACKLENDİ Mİ?

Bazı internet sağlayıcı firmalar tarafından yaşanılan sorun hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanılan teknik bir problemden dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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