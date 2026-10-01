A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında Belçika deplasmanına çıkıyor. Fransa ve İtalya karşılaşmalarından puan çıkaramayan ay-yıldızlı ekip, Belçika karşısında hem ilk puanlarını almak hem de gruptaki mücadelesini sürdürmek için sahaya çıkacak. Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı.

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Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk iki karşılaşmasından istediği sonuçları çıkaramadı. Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlarken, ikinci karşılaşmada Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Peki, Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Belçika-Türkiye milli maçının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü mücadelesi 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

ORKUN KÖKÇÜ BELÇİKA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya ile oynanan maçın ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun'un tedavisinin kulübü Beşiktaş'ta sürdürülmesine karar verildi. Bu nedenle milli futbolcu Belçika ve sonrasında oynanacak İtalya maçlarında kadroda yer alamayacak.

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

BELÇİKA-TÜRKİYE MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Türkiye: Altay Bayındır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu - Orkun Kökçü, İsmail Yüksek - Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz - Can Uzun

Belçika: Casteels - Castagne, Faes, Debast, Theate - Onana, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - Openda

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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