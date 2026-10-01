Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu
Başlık ResmiBelçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında Belçika deplasmanına çıkıyor. Fransa ve İtalya karşılaşmalarından puan çıkaramayan ay-yıldızlı ekip, Belçika karşısında hem ilk puanlarını almak hem de gruptaki mücadelesini sürdürmek için sahaya çıkacak. Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı.

Kaydet
|

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk iki karşılaşmasından istediği sonuçları çıkaramadı. Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlarken, ikinci karşılaşmada Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Peki, Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir?

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu
Başlık ResmiBelçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Belçika-Türkiye milli maçının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu
Başlık ResmiBelçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü mücadelesi 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu
Başlık ResmiBelçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

ORKUN KÖKÇÜ BELÇİKA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya ile oynanan maçın ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun'un tedavisinin kulübü Beşiktaş'ta sürdürülmesine karar verildi. Bu nedenle milli futbolcu Belçika ve sonrasında oynanacak İtalya maçlarında kadroda yer alamayacak.

Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu
Başlık ResmiBelçika-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu

BELÇİKA-TÜRKİYE MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Türkiye: Altay Bayındır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu - Orkun Kökçü, İsmail Yüksek - Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz - Can Uzun

Belçika: Casteels - Castagne, Faes, Debast, Theate - Onana, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - Openda

İLGİLİ HABERLER
Ronaldo futbolu bıraktı mı, milli takımdan ayrıldı mı? Milli takım kampını terk etti!
HABERLER
Ronaldo futbolu bıraktı mı, milli takımdan ayrıldı mı? Milli takım kampını terk etti!
Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat? Milli maça geri sayım başladı!
HABERLER
Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat? Milli maça geri sayım başladı!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.