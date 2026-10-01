A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken karşılaşma öncesinde kadroyla ilgili de gelişmeler yaşandı. Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat merak edilirken ay-yıldızlı ekibin son antrenmanında ağrı hisseden Can Uzun çalışmada yer almadı.

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Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü sınavında 2 Ekim Cuma günü Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat?

Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat? Milli maça geri sayım başladı!

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇ KADROSUNDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Belçika karşılaşması öncesinde A Milli Takım'da Can Uzun son çalışmalara katılamadı. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda genç oyuncunun ağrı nedeniyle takımdan ayrı kaldığı belirtildi. Can Uzun'un yaşadığı ağrının niteliği ve karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili kesin kararın yapılacak kontrollerin ardından verilmesi bekleniyor.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilerek çalışmalara katıldı.

Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat? Milli maça geri sayım başladı!

Belçika cephesinde ise Leandro Trossard'ın takımla çalışması dikkat çekti. Tedavisi nedeniyle İtalya ve Fransa karşılaşmalarında forma giyemeyen futbolcu, Türkiye karşılaşması öncesindeki antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili nihai kararın teknik ekip tarafından maç öncesinde verilmesi bekleniyor.

Belçika'nın kadrosunda Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku da yer aldı. Lukaku'nun Türkiye karşısında Belçika'nın hücum hattındaki önemli seçeneklerden biri olması bekleniyor.



Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat? Milli maça geri sayım başladı!

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat? Milli maça geri sayım başladı!



BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Belçika-Türkiye maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadele, Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.

Belçika-Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat? Milli maça geri sayım başladı!

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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