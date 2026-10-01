A Milli Takım'da Montella gerçeği: TFF'den zammı kaptı, tazminatı cep yakıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesini feshetmesi halinde, İtalyan çalıştırıcıya kontrat süresi ve maaş hesabına göre yüklü bir tazminat ödemesi yapması gerekiyor.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı 2 maçta sıfır çeken A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın koltuğu sallanıyor. 31 Temmuz 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan İtalyan çalıştırıcıya, görevden alınması durumunda ödenecek tazminat belli oldu.

Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya da 4-1 mağlup oldu.

MAAŞI 2,2 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre; İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki hocanın 1,8 milyon euro olan sözleşmesine 2025 yılında zam yaptı. Montella'nın yeni maaşı 2,2 milyon euro oldu.

Vincenzo Montella'nın yaklaşık 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

TAZMİNATI 5 MİLYON EURO

TFF'nin, Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı alması halinde kalan sözleşme süresi ve maaş hesabına göre yaklaşık 5 milyon euro tazminat ödemesi yapması gerekiyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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