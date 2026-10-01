A Milli Takım'da Montella gerçeği: TFF'den zammı kaptı, tazminatı cep yakıyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesini feshetmesi halinde, İtalyan çalıştırıcıya kontrat süresi ve maaş hesabına göre yüklü bir tazminat ödemesi yapması gerekiyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı 2 maçta sıfır çeken A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın koltuğu sallanıyor. 31 Temmuz 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan İtalyan çalıştırıcıya, görevden alınması durumunda ödenecek tazminat belli oldu.
MAAŞI 2,2 MİLYON EURO
Sözcü'de yer alan habere göre; İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki hocanın 1,8 milyon euro olan sözleşmesine 2025 yılında zam yaptı. Montella'nın yeni maaşı 2,2 milyon euro oldu.
TAZMİNATI 5 MİLYON EURO
TFF'nin, Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı alması halinde kalan sözleşme süresi ve maaş hesabına göre yaklaşık 5 milyon euro tazminat ödemesi yapması gerekiyor.