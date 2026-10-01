A Milli Takım'da Belçika maçı öncesi sakatlık şoku: Yıldız oyuncu idmana çıkmadı
A Milli Futbol Takımı, 2 Ekim Cuma günü Belçika ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Uzun, hissettiği ağrı sebebiyle antrenmana katılmadı.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık A Milli Futbol Takımı idmanı, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer aldı. Can Uzun ise hissettiği ağrı sebebiyle idmana katılmadı.