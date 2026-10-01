TFF duyurdu: A Milli Takım kadrosuna iki yeni oyuncu
Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
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Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Milli Takımı'nın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki futbolcunun, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dâhil edildiğini duyurdu.
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