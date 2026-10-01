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Spor

TFF duyurdu: A Milli Takım kadrosuna iki yeni oyuncu

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TFF duyurdu: A Milli Takım kadrosuna iki yeni oyuncu
Başlık ResmiTFF duyurdu: A Milli Takım kadrosuna iki yeni oyuncu

Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

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Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Milli Takımı'nın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti.

Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyiyor.
Başlık ResmiYusuf Akçiçek, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki futbolcunun, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dâhil edildiğini duyurdu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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