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Belediye başkanı vefat ederse yerine kim geçer?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Belediye başkanı vefat ederse yerine kim geçer?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninin ardından belediye başkanı vefat ederse yerine kim geçer merak ediliyor. Ölen belediye başkanının yerine seçim olup olmayacağı araştırılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran 2025’te evindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış 9 Haziran'da ise hayatını kaybetmişti. 

Manisa'daki boşalan başkanlık koltuğuna kimin geçeceği konuşulurken belediye başkanı vefat ederse yerine kim geçer, ölen belediye başkanının yerine yeniden seçim olur mu gündeme geldi.

BELEDİYE BAŞKANI VEFAT EDERSE YERİNE KİM GEÇER?

Belediye başkanının vefatı durumunda, Türkiye’de yerel yönetimlerin işleyişini düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri devreye giriyor.

Bu kanuna göre, belediye meclisi, vefattan sonraki 10 gün içinde olağanüstü toplanarak yeni bir belediye başkanını gizli oyla seçmek zorunda.

Toplantıya, belediye meclisinin birinci başkan vekili başkanlık eder. O yoksa ikinci başkan vekili, her ikisi de yoksa en yaşlı meclis üyesi bu görevi üstlenir.

Manisa’da, Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra belediye meclisinin en geç 19 Haziran 2025’e kadar toplanması bekleniyor.

Seçim sürecinde, ilk iki turda yeni başkanın seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (örneğin, 39 üyeli bir mecliste 26 oy) gerekiyor.

Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk (20 oy) aranır. Eşitlik durumunda ise kura çekilir.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle yeni başkanın CHP’li bir meclis üyesinden seçileceği düşünülüyor.

Belediye başkanı vefat ederse yerine kim geçer? - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANI VEFAT EDERSE YENİDEN SEÇİM OLUR MU?

Belediye başkanının vefatı durumunda, Türkiye’de ara seçim veya yeniden halk oylaması yapılmıyor. Yeni başkan, mevcut belediye meclisi tarafından seçilerek önceki başkanın görev süresini tamamlayana kadar başkanlık görevini sürdürüyor.

Ferdi Zeyrek’in 31 Mart 2024’te seçildiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev süresi 2029’a kadar devam edecekti. Bu nedenle yeni seçilecek başkan, 2029’daki yerel seçimlere kadar görevde kalacak.

Düzenleme hem idari süreçlerin aksamamasını hem de halkın önceki seçimde ortaya koyduğu iradenin korunmasını sağlıyor.
Manisa’da 31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre, CHP belediye meclisinde çoğunluğu elde etmişti. Bu durum, yeni başkanın CHP’li bir meclis üyesinden seçilme olasılığını güçlendiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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