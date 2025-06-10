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Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek'i elleriyle toprağa verdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek&#039;i elleriyle toprağa verdi!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün Manisa'da cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem siyasi yol arkadaşı hem de dostu olan Ferdi Zeyrek'i son yolculuğuna bizzat uğurlarken, defin sırasında mezara inerek arkadaşını kendi elleriyle toprağa verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda arkadaşı da olan Ferdi Zeyrek'i, kendi elleriyle toprağa verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.

Ferdi Zeyrek
Ferdi Zeyrek

TÖRENE ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Bugün Manisa Büyükşehir Belediye binasının önünde gerçekleştirilen törenin ardından Zeyrek'in cenazesi, Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Törene başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere on binlerce kişi katılırken, meydanda adım atacak yer kalmadı.

Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek'i elleriyle toprağa verdi! - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL BİZZAT ZEYREK'İN MEZARINA İNDİ

CHP Genel Başkanı Özel, Zeyrek'in Çatal Mezarlığı'nda gerçekleştirilen defin işleminde de bizzat yer aldı. Özel'in, toprağa verilen Zeyrek için mezar içinde yardımcı olduğu anlar kameralara yansıdı.

Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek'i elleriyle toprağa verdi! - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmış, önceki gün hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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