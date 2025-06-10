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On binler meydanı doldurdu! Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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On binler meydanı doldurdu! Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Evinde elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı. Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.

Belediye binasının önünde gerçekleştirilen törenin ardından Zeyrek'in cenazesi, Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

On binler meydanı doldurdu! Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

On binlerce kişi cenaze törenine katılırken, meydanda adım atacak yer kalmadı.

On binler meydanı doldurdu! Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze töreninde gözyaşlarını tutamazken, Zeyrek'in kızını da alnından öperek teselli etti.

On binler meydanı doldurdu! Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim
Nurcan Zeyrek

NURCAN ZEYREK'TEN DUYGUSAL KONUŞMA

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, belediye binasında yapılan törende gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada, eşinin Manisa sevdalısı olduğunu, gecesini gündüzüne katıp "yapacak çok işim var" dediğini hatırlatmış ve şu duygusal konuşmayı yapmıştı:

"16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.' Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal edin. 3 tane yavrum var. Sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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