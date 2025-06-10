On binler meydanı doldurdu! Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.

Belediye binasının önünde gerçekleştirilen törenin ardından Zeyrek'in cenazesi, Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

On binlerce kişi cenaze törenine katılırken, meydanda adım atacak yer kalmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze töreninde gözyaşlarını tutamazken, Zeyrek'in kızını da alnından öperek teselli etti.

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, belediye binasında yapılan törende gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada, eşinin Manisa sevdalısı olduğunu, gecesini gündüzüne katıp "yapacak çok işim var" dediğini hatırlatmış ve şu duygusal konuşmayı yapmıştı:

"16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.' Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal edin. 3 tane yavrum var. Sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."