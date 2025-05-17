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Benfica Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ilk 11'de mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Benfica Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ilk 11&#039;de mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'lü Benfica, Braga deplasmanında galibiyet alması ve Sporting Lizbon'un puan kaybetmesi halinde şampiyon olacak. Şifresiz olarak ekrana gelecek Benfica Braga maçı yayın yeri belli oldu. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ilk 11'de yer alacak mı merak ediliyor.

Portekiz Premier Ligi’nin 2024-25 sezonu, son haftada tarihi bir şampiyonluk yarışına sahne oluyor. 79 puanla ikinci sırada yer alan Benfica, milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün liderliğinde Braga’ya konuk oluyor.

BENFİCA BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Braga-Benfica maçı, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

17 Mayıs Cumartesi günü 20.00’de Estadio de Braga’da başlayacak karşılaşma, TRT Spor’un yanı sıra dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Maçın anlatımı Aykut Aydın tarafından yapılacak.

Benfica Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ilk 11'de mi? - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ?

Benfica’nın Türk yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün Braga karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Bruno Lage’nin muhtemel ilk 11 kadrosunda, Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu ve Pavlidis yer alıyor.

Benfica Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ilk 11'de mi? - 2. Resim

Kerem ve Orkun, bu sezon Benfica’nın hücum ve orta saha dinamiklerinde kilit roller üstlenirken özellikle Kerem’in asist ve gol katkıları dikkat çekiyor.

BRAGA BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Braga Benfica karşılaşması, TRT Spor'ta şifresiz olarak izlenebilecek. Maç, Estadio de Braga’daki 30.000 taraftarın önünde oynanacak ve TRT Spor’un yanı sıra tabii platformu üzerinden de erişilebilir olacak.

Benfica Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ilk 11'de mi? - 3. Resim

Benfica’nın şampiyon olabilmesi için Braga’yı yenmesi ve Sporting Lizbon’un Vitoria Guimaraes karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Ancak, Sporting’in galip gelmesi durumunda, Benfica’nın farklı bir galibiyetle kazanması bile şampiyonluk için yeterli olmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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