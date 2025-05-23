Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı hangi yapımlarda rol aldı?

Kocaman Ailem, Güldür Güldür, Ateşböceğii gibi yapımlarla tanınan Ozan’ı Berkay Tulumbacı'nın hayatı merak edilip araştırılıyor. Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Berkay Tulumbacı kimdir kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar….

Güldür Güldür Show’un sevilen karakterlerinden biri olan Berkay Tulumbacı'nın başarılı oyunculuğu sayesinde sevilen bir oyuncu haline geldi.

Berkay Tulumba Ozan karakteri ile gönüllerde taht kurmuş ve Güldür Güldür Show programındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

BERKAY TULUMBACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berkay Tulumbacı, Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un başarılı oyuncularından biridir. Hem sahnedeki enerjisi hem de neşeli karakteriyle ön plana çıkan Tulumbacı, 1991 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da doğdu.

Berkay Tulumbacı, Eğitim hayatına İstanbul Levent Koleji’nde başladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. 2011 yılında mezun olduktan sonra tiyatro sahnelerinde önemli roller üstlendi.

BERKAY TULUMBACI HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Berkay Tulumbacı, 2014 yılında sergilediği performansla hem Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde “Genç Yetenek” ödülünü hem de Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Özellikle İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı adlı oyunla alkış topladı.

Berkay Tulumbacı Kocaman Ailem, Ateşböceği, Güldür Güldür gibi yapımlarda rol aldı.