Sosyal medyanın gündemindeki isim Bernd Kebbel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Vahşi doğaya yaptığı yatırımlarla tanınan Bernd Kebbel hayatı, biyografisi ve ölüm nedeni merak ediliyor.

Dünyaca ünlü Alman iş insanı ve hayırsever Bernd Kebbel hayatını kaybetti. Namibya'da safari yaparken meydana gelen trajik olay gündeme gelirken Bernd Kebbel kimdir, neden öldü araştırılıyor.

BERND KEBBEL KİMDİR?

Bernd Kebbel, 59 yaşında Almanya kökenli bir iş insanı ve doğa koruma gönüllüsü olarak tanınıyordu. Namibya’da özellikle çöl aslanlarının korunmasına yönelik projelere sağladığı maddi ve manevi destekle bilinen Kebbel, aynı zamanda uluslararası su kayağı turnuvalarında tekne kaptanı olarak görev yapmıştı. Çevre bilinci yüksek bir iş insanı olarak tanınıyordu.

Çöl aslanları üzerine çalışan uzman Dr. Flip Stander ile iş birliği yaparak “Lions of the Skeleton Coast” belgeselinin tanıtımına destek verdi. Çevreye duyarlı projeleri ve sürdürülebilir turizm konusundaki çalışmalarıyla biliniyordu.

BERND KEBBEL NEDEN ÖLDÜ?

30 Mayıs Cuma sabahı, Namibya’nın Kunene bölgesinde, Hoanib Nehri yakınlarındaki lüks bir safari kampında trajik bir olay meydana geldi. 59 yaşındaki Bernd Kebbel, eşi Conny ve arkadaşlarıyla birlikte kamp yaparken gece saatlerinde tuvalet ihtiyacı için çadırından çıktığında dişi bir aslanın saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarına göre, aslan Kebbel’i boynundan ısırarak ağır şekilde yaraladı. Kamptaki diğer kişiler aslanı uzaklaştırmaya çalışsa da Kebbel, aldığı ölümcül yara nedeniyle kurtarılamadı. Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, olayı doğrularken Kebbel’in hayatını kaybettiğini bildirdi.