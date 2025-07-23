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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, nerede izlenir? Maç kadrosu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, nerede izlenir? Maç kadrosu belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile 24 Temmuz 2025’te Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maç saati, yayın kanalı ve UEFA’ya bildirilen 25 kişilik maç kadrosu açıklandı.

Beşiktaş, 2025-26 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşmaya hazırlanıyor. 

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve HT Spor kanalından canlı yayınlanacak. 

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, nerede izlenir? Maç kadrosu belli oldu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇ KADROSU

Beşiktaş, UEFA’ya 25 kişilik oyuncu listesini bildirdi. Kadroda;

Kaleciler: Mert Günok ve Ersin Destanoğlu,

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, David Jurásek ve Tayfur Bingöl

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Keny Arroyo, Can Keleş ve Rafa Silva

Forvet: Tammy Abraham

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, nerede izlenir? Maç kadrosu belli oldu - 2. Resim

SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA HANGİ OYUNCULAR EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş’ın UEFA’ya bildirdiği 25 kişilik kadroda Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana, Bahtiyar Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy yer almıyor. Bu oyuncuların sakatlıkları bulunmamasına rağmen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in tercihiyle kadroya dahil edilmediği belirtiliyor. 

Sıkça Sorulan Sorular
Maç, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21:00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Rövanş maçı ise 31 Temmuz 2025’te Polonya’daki Reymana Stadyumu’nda gerçekleşecek.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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