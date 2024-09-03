Bestekar Kamuran Yarkın’ın cenazesi 3 Eylül’de Sahrayı Cedid Cami’nden toprağa verilecek

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Kamuran Yarkın, 3 Eylül 2024 tarihinde İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni, Sahrayı Cedid Cami’nde öğlen namazına müteakip gerçekleştirilecek.

Türk sanat müziğinin köklü isimlerinden Kamuran Yarkın, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Yarkın’ın vefatı, müzik dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ölüm haberi magazin camiasından tanınan Onur Akay tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

KAMURAN YARKIN CENAZESİ NE ZAMAN?

Usta bestekar Kamuran Yarkın’ın cenazesi, 3 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Sahrayı Cedid Camii’nde gerçekleştirilecek. Cenaze töreni, öğlen namazının ardından yapılacak.

KAMURAN YARKIN KİMDİR?

Kamuran Yarkın, 28 Ocak 1938 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Yarkın, babasını beş aylıkken kaybettikten sonra annesi tarafından ud ezgileri eşliğinde büyütüldü.

1945 yılında müzik eğitimine Şuayb Erkutlu'dan ders alarak başlayan Yarkın, 1951'de orduya katıldı ve burada tanbur dersleri aldı. Aynı yıl ilk bestesini yaptı.





Müzik kariyerine 1962 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne katılarak devam eden Kamuran Yarkın, Kumkapı Nişancı’da Sanatkar Agah Dede’den nazariyat ve geçki dersleri aldı.

1957 yılında Güngör Hanım ile evlenen Yarkın’ın üç oğlu bulunuyor. Oğulları Ferda Anıl Yarkın, Fahrettin Yarkın ve Ferruh Yarkın da müzikle iç içe hayatlar sürüyor. Ferda Anıl Yarkın, keman sanatçısı olarak tanınırken, Fahrettin Yarkın radyo sanatçısı ve Ferruh Yarkın ise Kültür Bakanlığı Türk Müziği Solistleri kadrosunda sanat icra etmektedir.

KAMURAN YARKIN VEFAT MI ETTİ?

Kamuran Yarkın’ın vefatını sosyal medya üzerinden duyuran Onur Akay “Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Kamuran Yarkın’ı kaybettik. ‘Sen kimseyi sevemezsin sevmeyeceksin’ şarkısı başta olmak üzere birçok eseriyle ölümsüzler arasında yer aldı. Oğlu Ferda Anıl Yarkın ve ailesine başsağlığı diliyorum” diyerek duygularını ifade etti.