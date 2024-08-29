Cenazesine az kişi katıldı! Usta oyuncu Sevil Üstekin'i son yolculuğuna uğurladılar

Hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta oyuncu Sevil Üstekin, Kadıköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına az sayıda dostu katıldı ve sessizce defnedildi.

Yeşilçam'ın kadın oyuncularından, "Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Sevil Üstekin diyabete bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

79 yaşındaki oyuncu için Kadıköy'de bulunan Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE NAMAZINA ONLAR GELDİ

Cenaze törenine sanatçı Erol Evgin, Hasibe Eren, Açelya Akkoyun, Kandemir Konduk'un yanı sıra Üstekin'in ailesi, akrabaları, yakınları ve oyuncu arkadaşları katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sevil Üstekin'in naaşı Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.

Yıllarca sinemaya emek veren usta oyuncunun cenazesi küçük bir cemaat tarafından kılındı. Bir kaç vefalı dostunun dışında kimsenin olmaması dikkat çekti.

Cenaze törenine katılan sanatçı Erol Evgin, "Sevil benim çok eski bir dostum. Turnelerimize gelirdi. Dönem dönem bize katılırdı. Çok zarif bir hanımefendiydi. İyi bir aktristi. Dönemler geliyor, yaşlar geliyor, doğanın bir döngüsü mü diyelim. Epey zamandır görüşemiyorduk. Rahatsızlığından bilgim yoktu. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.