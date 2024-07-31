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Kenan Işık'a veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

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Magazin Haberleri

Yaklaşık 10 yıl komada kaldıktan sonra, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Kenan Işık için dün Taksim AKM’de anma töreni düzenlenmişti. Işık bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

2014 yılında spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık 10 yıllık yaşam mücadelesini 28 Temmuz'da kaybetti. Dün AKM'de anma töreni yapılan Kenan Işık, bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tabutu Ankara Ahmet Hamdi Aksek Camii'ne getirilen Kenan Işık, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kenan Işık'a veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor - 1. Resim

10 YILDIR KOMADAYDI

2014’te spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışında dengesini kaybederek yere düşmüştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Işık, 10 yıldır komadaydı.

Kenan Işık'a veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor - 2. Resim

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı. Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı.

 

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