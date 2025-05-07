Beyazıt Meydanı nerede? Beyazıt Meydanı’na nasıl gidilir?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP ilçe mitinglerinin dördüncüsü Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştireceğini duyurdu. Buna göre, Beyazıt Meydanı'nın nerede olduğu ve nasıl gidileceği konusunda araştırmalar hız kazandı.

CHP tarafından başlatılan mitingler bugün Beyazıt Meydanı’nda devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İstanbul diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi’nin önünde mitingin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'un önemli bir noktasında olan Beyazıt Meydanı nerede ve Beyazıt Meydanı'na nasıl gidileceği arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

BEYAZIT MEYDANI NEREDE?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Beyazıt Meydanı Ordu Caddesi, 34126'da yer almaktadır.

Beyazıt Meydanı'na ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul'un farklı noktalarından Beyazıt Meydanı'na gitmek için birçok ulaşım seçeneği vardır.

BEYAZIT MEYDANI'NA NASIL GİDİLİR?

Beyazıt Meydanı'na tramvay ile gitmek için Kabataş - Bağcılar tramvay hattı (T1) ile Beyazıt - Kapalıçarşı durağında inmeniz gerekir. Böylelikle bu durakta inerek meydanın tam ortasına ulaşabilirsiniz.

İstanbul'un birçok bölgesinden Beyazıt Meydanına giden otobüsler mevcuttur. Bu otobüs hatlarıyla Beyazıt Meydanı veya Laleli durağında inerek yürüyerek ulaşabilirsiniz. Eminönü ve Aksaray istikametinden geçen otobüsler de bu noktaya ulaşım sağlamaktadır.

Beyazıt Meydanı'na metro ile de gidilebilir. M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı ile Vezneciler durağında inerek kısa bir yürüme mesafesi ile meydana ulaşabilirsiniz.

Marmaray kullanarak da Beyazıt Meydanı'na ulaşabilirsiniz. Marmaray ile Sirkeci ya da Yenikapı istasyonlarında inerek tramvay hattına aktarma yapabilir.