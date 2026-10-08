Beyoğlu su kesintisi bitiş saati belli oldu. İSKİ, 8-9 Ekim İstanbul Beyoğlu su kesintisinden etkilenen mahalleleri açıkladı. Ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çok sayıda mahallede su verilemezken kesintinin yaklaşık 9 saat sürmesi bekleniyor.

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İstanbul Beyoğlu’nda 8 Ekim 2026 Perşembe akşamı geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor. İSKİ’nin arıza kaydına göre 800 mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Asmalı Mescit, Cihangir, Gümüşsuyu, Kocatepe, Tom Tom ve çevredeki birçok mahallede su verilemiyor. Çalışmaların gece boyunca sürmesi beklenirken suyun yeniden verileceği tahmini saat de açıklandı.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Beyoğlu’ndaki su kesintisi 8 Ekim 2026 saat 20.48’de başladı. İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre kesintinin nedeni, içme suyu hatlarında meydana gelen 800 mm çaplı ana isale hattı arızası. Çalışmaların 9 Ekim Cuma günü saat 06.00’ya kadar tamamlanması planlanıyor. Buna göre kesintinin yaklaşık 9 saat 12 dakika sürmesi bekleniyor.

Beyoğlu su kesintisi 8-9 Ekim! İstanbul Beyoğlu su kesintisi bitiş saati belli oldu

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

Asmalı Mescit Mahallesi

Bülbül Mahallesi

Cihangir Mahallesi

Çukur Mahallesi

Evliya Çelebi Mahallesi

Gümüşsuyu Mahallesi

Hüseyinağa Mahallesi

Kamer Hatun Mahallesi

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi

Kocatepe Mahallesi

Kuloğlu Mahallesi

Şahkulu Mahallesi

Şehit Muhtar Mahallesi

Tom Tom Mahallesi

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