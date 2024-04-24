Bilinmeyen yönüyle ressam Malessa Enver Paşa

Miralay İsmet nerede milletvekili oldu?

Miralay İsmet nerede milletvekili oldu?

X platformunda bir kullanıcının 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımına verdiği cevapla Enver Paşa'nın bir başka yönü ressam 'Malessa Enver' ortaya çıktı. Malessa Enver kimdir, Enver Paşa ressam mıydı sorularının cevapları araştırılıyor.

X/Twitter platformunda bir kullanıcının yaptığı paylaşımda Enver Paşa'nın Bolşevikler tarafındam hapsedildiği ve o dönemde çizdiği resimlerin 'Malessa' imzasıyla müzelerde sergilendiği öğrenildi.

Malessa ismi ve Enver Paşa'ya dair bu hatıranın detayları haberimizde yer alıyor.

14 Ekim 1918'de Harbiye Nazır'ı olduğu hükümetin istifa etmesiyle görevi sona eren Enver Paşa, İngilizlerin hakkında yakalama kararı çıkartmasıyla yurt dışına kaçar.

1920 yılında gerçek kimliğini gizleyerek 'Malessa' ismiyle Rusya'ya gitmek üzere çıktığı uçak yolculuğunda uçağı Litvanya üzerine düşer.

Kazadan hafif yaralanarak kurtulan Paşa, Bolşevik zannedilerek Riga'da bir hapishaneye konur.

Orada para kazanmak ve ailesi için para biriktirmek üzere 'Malessa' imzasıyla resimler yapmaya başlar.

Enver Paşa'nın yeteneği müdürün kulağına kadar gider ve resmini yaptırmak üzere evine kadar çağırır.

Evdeki aşçı kadının Alman olduğunu gören Enver Paşa, kadınla Almanca konuşarak Riga'da maphus durumda Malessa isimli bir Alman vatandaşı olduğunu, Vangeheim'e yazmasını rica eder.

Almanlar Malessa'nın gerçekte kim olduğunu bildiğinden Litvanya'dan iadesini ister.

Enver Paşa, siyasi ve politik kimliğinin yanı sıra ressamdı. Ayrıca Fransa, Almanca, Rusça, Farsça ve Bulgarca olmak üzere 5 dil biliyordu.

Enver Paşa ile ilgili yukarıdaki hatıra dahil pek çok bilgiye "Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın Hatıraları" kitabından ulaşılabiliyor.

Ayrıca Murat Bardakçı'nın konuya ilişkin yazılarına ve 'Enver' adlı kitabında Paşa'ya dair detaylı bilgilere ve hatıralara ulaşılmaktadır.