Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bilinmeyen yönüyle ressam Malessa Enver Paşa

Bilinmeyen yönüyle ressam Malessa Enver Paşa

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bilinmeyen yönüyle ressam Malessa Enver Paşa

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

X platformunda bir kullanıcının 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımına verdiği cevapla Enver Paşa'nın bir başka yönü ressam 'Malessa Enver' ortaya çıktı. Malessa Enver kimdir, Enver Paşa ressam mıydı sorularının cevapları araştırılıyor.

X/Twitter platformunda bir kullanıcının yaptığı paylaşımda Enver Paşa'nın Bolşevikler tarafındam hapsedildiği ve o dönemde çizdiği resimlerin 'Malessa' imzasıyla müzelerde sergilendiği öğrenildi. 

Malessa ismi ve Enver Paşa'ya dair bu hatıranın detayları haberimizde yer alıyor. 

14 Ekim 1918'de Harbiye Nazır'ı olduğu hükümetin istifa etmesiyle görevi sona eren Enver Paşa, İngilizlerin hakkında yakalama kararı çıkartmasıyla yurt dışına kaçar. 

1920 yılında gerçek kimliğini gizleyerek 'Malessa' ismiyle Rusya'ya gitmek üzere çıktığı uçak yolculuğunda uçağı Litvanya üzerine düşer. 

Kazadan hafif yaralanarak kurtulan Paşa, Bolşevik zannedilerek Riga'da bir hapishaneye konur. 

Orada para kazanmak ve ailesi için para biriktirmek üzere 'Malessa' imzasıyla resimler yapmaya başlar. Bilinmeyen yönüyle ressam Malessa Enver Paşa - 1. Resim

Enver Paşa'nın yeteneği müdürün kulağına kadar gider ve  resmini yaptırmak üzere evine kadar çağırır. 

Evdeki aşçı kadının Alman olduğunu gören Enver Paşa, kadınla Almanca konuşarak Riga'da maphus durumda Malessa isimli bir Alman vatandaşı olduğunu, Vangeheim'e yazmasını rica eder.

Almanlar Malessa'nın gerçekte kim olduğunu bildiğinden Litvanya'dan iadesini ister. 

Enver Paşa, siyasi ve politik kimliğinin yanı sıra ressamdı. Ayrıca Fransa, Almanca, Rusça, Farsça ve Bulgarca olmak üzere 5 dil biliyordu.

Enver Paşa ile ilgili yukarıdaki hatıra dahil pek çok bilgiye "Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın Hatıraları" kitabından ulaşılabiliyor. 

Ayrıca Murat Bardakçı'nın konuya ilişkin yazılarına ve 'Enver' adlı kitabında Paşa'ya dair detaylı bilgilere ve hatıralara ulaşılmaktadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bankaların rekabeti sürüyor! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL'ye çıktıMerkez Bankası faiz kararı için geri sayım! İşte ekonomistlerin tahminleri 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatı ve biyografisi - HaberlerEski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatı ve biyografisiBankaların rekabeti sürüyor! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL'ye çıktı - HaberlerBankaların rekabeti sürüyor! En yüksek emekli promosyonu 18 bin TL'ye çıktıDanıştay Başkanlığı'na yeniden seçilen Zeki Yiğit'in hayatı ve biyografisi - HaberlerDanıştay Başkanlığı'na yeniden seçilen Zeki Yiğit'in hayatı ve biyografisiFinansbank'tan 15 bin TL promosyon, kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim toplam 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü... - HaberlerFinansbank'tan 15 bin TL promosyon, kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim toplam 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü...Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri alımı başladı... MSB 1829 personel alımı 29 Nisan'da sona erecek - HaberlerKara, Deniz ve Hava Kuvvetleri alımı başladı... MSB 1829 personel alımı 29 Nisan'da sona erecekSeçim görev ücretleri hesaba yattı... Seçim parası sorgulama e-devlet - HaberlerSeçim görev ücretleri hesaba yattı... Seçim parası sorgulama e-devlet
Sonraki Haber Yükleniyor...