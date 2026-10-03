2025/2026 dönemi bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile bölge kurullarınca yürütülen değerlendirme sürecinin ardından adaylar, başvurularına ilişkin"kabul", "kısmen kabul/kısmen ret" ve "ret" kararlarına, başvuruda bulundukları bölge kurullarının resmî internet sitelerinden ulaşabiliyor.

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Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığının 2025 yılı başvuru ilanı kapsamında yapılan bilirkişilik başvurularının değerlendirme sonuçları, 2 Ekim 2026 itibarıyla bilirkişilik bölge kurullarının resmî internet sitelerinde yayımlanmaya başladı. Listelerde adını gören adayların sonuç ekranı dışında ayrıca yapması gereken başka bir idari işlem bulunmuyor.

Başvuru yoğunluğu nedeniyle daha önce 30 Haziran 2026 olarak planlanan yeni bilirkişi listelerinin ilan tarihi 2 Ekim 2026 olarak güncellenmişti.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru sonuçları, adayın bağlı olduğu Bilirkişilik Bölge Kurulu'nun resmî internet siteleri üzerinden T.C. kimlik / MERSİS numarası ile sorgulanabilmektedir.

Bilirkişilik Başvuru sonuçları açıklandı! Bilirkişilik Başvuru sonuçları isim listesi sorgulama

İTİRAZ SÜRECİ

Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapıp başvuruları tamamen veya kısmen reddedilen başvurucuların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde, itiraz dilekçelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif olan “Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi” sekmesini kullanarak yapmaları ve itirazlarına ekleyecek belgeler varsa ilgili belgeleri itiraz dilekçesi ekine eklemeleri gerekmektedir.

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