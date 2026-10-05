BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 6-7-9 Ekim kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 6-7-9 Ekim 2026 tarihleri için güncellendi. BİM'de bu hafta raflara gelecek ürünler araştırılırken yeni katalogda gıda ürünleri, ev ihtiyaçları, oyuncaklar, çocuk ürünleri ve farklı kategorilerde kampanyalı ürünler öne çıkıyor.
BİM 6-7-9 Ekim aktüel ürünler kataloğu, raflara gelecek ürünlerin belli olmasıyla gündeme geldi. Yeni broşürlerde çocuk ve bebek ürünleri, ev düzenleme seçenekleri ve oyuncaklar yer alıyor. Özellikle oyuncak mutfak seti, Hot Wheels arabalar, katlanır çocuk ürünleri ve farklı ev ihtiyaçları bu haftanın dikkat çeken ürün grupları arasında bulunuyor.
BİM AKTÜEL 6 EKİM KATALOĞU 2026
Züber Nutzilla Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) Adet 329 TL
Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu (750 g) 1.500 TL
Şeftali Aromalı Kolajen (250 g) 449 TL
Pre-Supreme Karışık Meyve Aromalı (210 g) 299 TL
Protein Bar (50 g) Adet 75 TL
Çikolata Aromalı Pirinç Kreması (1,5 kg) 369 TL
Aromasız Kreatin (350 g) 399 TL
Flava Magnezyum (45 Kapsül) 219 TL
Flava B12 (60 Kapsül) 199 TL
Mashco Çekirdeksiz Hurma (250 g) 99 TL
Servet Susam Bar (20 g) 34,50 TL
Oylum Gofret Çeşitleri (400 g) Adet 59 TL
Patos Mısır Cipsi (185 g) 55 TL
Ayçiçek Yağı (5 L) 449 TL
Ton Balığı (3x140 g) 149 TL
Domates Salçası (700 g) 65 TL
Püre Domates (3x210 g) 47,50 TL
Siyah Zeytin (2 kg) 215 TL
Çizik Yeşil Zeytin (1 kg) 179 TL
Geleneksel Çilek Reçeli (1 kg) 99,50 TL
Granola Çeşitleri (200 g) Adet 95 TL
Sos Çeşitleri Adet 95 TL
Çabuk Çorba Adet 15 TL
Servet Fethiye Tahini (300 g) 315 TL
Servet Helva Çeşitleri (200 g) Adet 139 TL
Tortilla Lavaş (720 g) 65 TL
Wasa Delikatess İnce Gevrek Ekmek (270 g) 95 TL
Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) 549 TL
Bebek Bezi Junior Mega Paket (100'lü) 549 TL
Bebek Bezi X Large Mega Paket (80'li) 549 TL
Sık Yıkananlar Toz Deterjan (9 kg) 399 TL
Çamaşır Suyu (4 L) 89 TL
Soft Çamaşır Yumuşatıcı (5 L) 199 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1440 ml - 1200 ml) 299 TL
Ultra Çamaşır Suyu (5 L) 259 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı (4 kg) 179 TL
Bulaşık Makinesi Kapsül (50'li) 279 TL
Activ Blok Tuvalet Temizleme Tableti (16x20 g) 139 TL
Süper Sıvı Çamaşır Deterjanı (1480 ml) 129 TL
Smart Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü) 69 TL
Tuvalet Kağıdı (40'lı) 265 TL
Kağıt Havlu (16'lı) 185 TL
BİM AKTÜEL 7 EKİM KATALOĞU 2026
Keysmart KEY 490 NFS No-Frost Buzdolabı 35.450 TL
Keysmart KEY 300 NFE No-Frost Buzdolabı 22.900 TL
Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 19.900 TL
Keysmart KEY 712 CM Çamaşır Makinesi (7 kg) 17.900 TL
Keysmart KEY 810 CM Çamaşır Makinesi (8 kg) 19.900 TL
Keysmart KEY 910 CM Çamaşır Makinesi (9 kg) 20.900 TL
Keysmart KEY 90 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (9 kg) 17.900 TL
Keysmart KEY 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (8 kg) 15.900 TL
Keysmart KEY 4014 BMS Bulaşık Makinesi 17.900 TL
Keysmart KEY 4014 BM Bulaşık Makinesi 15.900 TL
Tecna Dual Derin Dondurucu (407 L) 19.900 TL
Açılabilir Çocuk Koltuğu 1.250 TL
Decolove Traverten Desen Katlı Orta Sehpa 1.500 TL
Decolove 4 Sandalyeli Masa Takımı 6.250 TL
SSB Furniture Lena Kahve Ünitesi 4.950 TL
SSB Furniture Lotus Makyaj Masası 4.250 TL
SSB Furniture Solo TV Ünitesi 2.490 TL
SSB Furniture Erose Konsol 3.250 TL
Decolove Traverten Desen Katlı Yan Sehpa 899 TL
BİM AKTÜEL 9 EKİM KATALOĞU 2026
PP Valiz Orta Boy 1.199 TL
PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL
Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL
Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL
Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL
Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL
Maisonette El Havlusu 69 TL
Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL
Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL
Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL
Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL
Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL
Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL
Bebek Basamağı 189 TL
Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL
Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL
Pipetli Bardak 300 ml 289 TL
Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL
Saplı Emzik Kutusu 99 TL
Chicco Hastane Çıkışı Seti 5'li 479 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL
Biberon 250 ml 249 TL
Mamajoo Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı 160 ml 229 TL
Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL
Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL
Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL
Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL
Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL
Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL
Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL
Çelik Sütlük 14 cm 219 TL
Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL
Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL
Hobby Life Matara 730 ml 149 TL
Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 749 TL
4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL
Bambu Tabanlı Saklama Kutusu 249 TL
Akasya Ayaklı Sunumluk 279 TL
Benante Tek Fiyat Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL
Benante Kabartmalı Desenli Sıvı Sabunluk Çeşitleri 380 ml 169 TL