BİM aktüel ürünler kataloğu 6-7-9 Ekim 2026 tarihleri için güncellendi. BİM'de bu hafta raflara gelecek ürünler araştırılırken yeni katalogda gıda ürünleri, ev ihtiyaçları, oyuncaklar, çocuk ürünleri ve farklı kategorilerde kampanyalı ürünler öne çıkıyor.

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BİM 6-7-9 Ekim aktüel ürünler kataloğu, raflara gelecek ürünlerin belli olmasıyla gündeme geldi. Yeni broşürlerde çocuk ve bebek ürünleri, ev düzenleme seçenekleri ve oyuncaklar yer alıyor. Özellikle oyuncak mutfak seti, Hot Wheels arabalar, katlanır çocuk ürünleri ve farklı ev ihtiyaçları bu haftanın dikkat çeken ürün grupları arasında bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 6-7-9 Ekim kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL 6 EKİM KATALOĞU 2026

Züber Nutzilla Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) Adet 329 TL

Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu (750 g) 1.500 TL

Şeftali Aromalı Kolajen (250 g) 449 TL

Pre-Supreme Karışık Meyve Aromalı (210 g) 299 TL

Protein Bar (50 g) Adet 75 TL

Çikolata Aromalı Pirinç Kreması (1,5 kg) 369 TL

Aromasız Kreatin (350 g) 399 TL

Flava Magnezyum (45 Kapsül) 219 TL

Flava B12 (60 Kapsül) 199 TL

Mashco Çekirdeksiz Hurma (250 g) 99 TL

Servet Susam Bar (20 g) 34,50 TL

Oylum Gofret Çeşitleri (400 g) Adet 59 TL

Patos Mısır Cipsi (185 g) 55 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 6-7-9 Ekim kataloğunda neler var?

Ayçiçek Yağı (5 L) 449 TL

Ton Balığı (3x140 g) 149 TL

Domates Salçası (700 g) 65 TL

Püre Domates (3x210 g) 47,50 TL

Siyah Zeytin (2 kg) 215 TL

Çizik Yeşil Zeytin (1 kg) 179 TL

Geleneksel Çilek Reçeli (1 kg) 99,50 TL

Granola Çeşitleri (200 g) Adet 95 TL

Sos Çeşitleri Adet 95 TL

Çabuk Çorba Adet 15 TL

Servet Fethiye Tahini (300 g) 315 TL

Servet Helva Çeşitleri (200 g) Adet 139 TL

Tortilla Lavaş (720 g) 65 TL

Wasa Delikatess İnce Gevrek Ekmek (270 g) 95 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 6-7-9 Ekim kataloğunda neler var?

Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) 549 TL

Bebek Bezi Junior Mega Paket (100'lü) 549 TL

Bebek Bezi X Large Mega Paket (80'li) 549 TL

Sık Yıkananlar Toz Deterjan (9 kg) 399 TL

Çamaşır Suyu (4 L) 89 TL

Soft Çamaşır Yumuşatıcı (5 L) 199 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1440 ml - 1200 ml) 299 TL

Ultra Çamaşır Suyu (5 L) 259 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı (4 kg) 179 TL

Bulaşık Makinesi Kapsül (50'li) 279 TL

Activ Blok Tuvalet Temizleme Tableti (16x20 g) 139 TL

Süper Sıvı Çamaşır Deterjanı (1480 ml) 129 TL

Smart Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü) 69 TL

Tuvalet Kağıdı (40'lı) 265 TL

Kağıt Havlu (16'lı) 185 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 6-7-9 Ekim kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL 7 EKİM KATALOĞU 2026

Keysmart KEY 490 NFS No-Frost Buzdolabı 35.450 TL

Keysmart KEY 300 NFE No-Frost Buzdolabı 22.900 TL

Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 19.900 TL

Keysmart KEY 712 CM Çamaşır Makinesi (7 kg) 17.900 TL

Keysmart KEY 810 CM Çamaşır Makinesi (8 kg) 19.900 TL

Keysmart KEY 910 CM Çamaşır Makinesi (9 kg) 20.900 TL

Keysmart KEY 90 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (9 kg) 17.900 TL

Keysmart KEY 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi (8 kg) 15.900 TL

Keysmart KEY 4014 BMS Bulaşık Makinesi 17.900 TL

Keysmart KEY 4014 BM Bulaşık Makinesi 15.900 TL

Tecna Dual Derin Dondurucu (407 L) 19.900 TL

Açılabilir Çocuk Koltuğu 1.250 TL

Decolove Traverten Desen Katlı Orta Sehpa 1.500 TL

Decolove 4 Sandalyeli Masa Takımı 6.250 TL

SSB Furniture Lena Kahve Ünitesi 4.950 TL

SSB Furniture Lotus Makyaj Masası 4.250 TL

SSB Furniture Solo TV Ünitesi 2.490 TL

SSB Furniture Erose Konsol 3.250 TL

Decolove Traverten Desen Katlı Yan Sehpa 899 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 6-7-9 Ekim kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL 9 EKİM KATALOĞU 2026

PP Valiz Orta Boy 1.199 TL

PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL

Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL

Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL

Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL

Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL

Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL

Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL

Maisonette El Havlusu 69 TL

Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL

Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 6-7-9 Ekim kataloğunda neler var?

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL

Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL

Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL

Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL

Bebek Basamağı 189 TL

Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL

Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL

Pipetli Bardak 300 ml 289 TL

Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL

Saplı Emzik Kutusu 99 TL

Chicco Hastane Çıkışı Seti 5'li 479 TL

Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL

Biberon 250 ml 249 TL

Mamajoo Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı 160 ml 229 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 6-7-9 Ekim kataloğunda neler var?

Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL

Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL

Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL

Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL

Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL

Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL

Çelik Sütlük 14 cm 219 TL

Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL

Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL

Hobby Life Matara 730 ml 149 TL

Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 749 TL

4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL

Bambu Tabanlı Saklama Kutusu 249 TL

Akasya Ayaklı Sunumluk 279 TL

Benante Tek Fiyat Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL

Benante Kabartmalı Desenli Sıvı Sabunluk Çeşitleri 380 ml 169 TL





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