Binbir Gece Masalları dizisi, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yayın dönemi için açıkladığı yapımlar arasında yer aldı. Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı, daha önce yayın tarihi ertelenen 30 bölümlük yapımın izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Tarihi ve fantastik unsurları bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi araştırılıyor.

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Binbir Gece Masalları, tabii'nin yeni sezon yapımlarını tanıttığı programda yeniden yer aldı. Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol'u buluşturan dizinin geçtiğimiz yıl ertelenen yayın sürecine ilişkin yeni gelişmeler paylaşıldı. Bozdağ Film imzalı yapımda Şehrazat ve Şah Şehriyar'ın hikayesi anlatılırken dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Binbir Gece Masalları dizisinin tabii'nin 2026-2027 yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacağı açıklandı. TRT'nin dijital platformu tabii, yeni sezon yapımlarını tanıtırken daha önce yayın takviminden çıkarılan diziyi yeniden projeleri arasına aldı. Toplam 30 bölüm olarak hazırlanan Binbir Gece Masalları'nın yayın tarihi ve bölümlerin hangi takvimle paylaşılacağına ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.

Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlıyor? Binbir Gece Masalları oyuncuları ve konusu

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİ OYUNCULARI

Binbir Gece Masalları dizisinin başrollerini Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol paylaşıyor. Cansu Dere, Şehrazat karakterini canlandırırken İbrahim Çelikkol, Şah Şehriyar rolünü üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Özgür Çevik, Didem Balçın, Osman Alkaş ve Erdem Kaynarca da bulunuyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Hakan Vanlı, Selin Türkmen, Fatih Ayhan, Güneş Hayat, Nazlı Senem Ünal ve Şahin Ergüney gibi isimler yer alıyor. Bozdağ Film tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay otururken senaryosunu Atilla Engin kaleme aldı.

Binbir Gece Masalları dizisi ne zaman başlıyor? Binbir Gece Masalları oyuncuları ve konusu

BİNBİR GECE MASALLARI KONUSU NE?

Binbir Gece Masalları dizisi, Şehrazat ile Şah Şehriyar arasındaki ilişkiyi ve anlatılan masalların bu ilişki üzerindeki etkisini konu alıyor. Eşinin ihaneti nedeniyle insanlara duyduğu güveni kaybeden Şah Şehriyar, yaşadıklarının ardından katı ve acımasız bir hükümdara dönüşür. Şehrazat ise onunla evlenerek hem kendi hayatını hem de diğer kadınları korumaya çalışır. Her gece anlattığı masallarla Şehriyar'ın düşüncelerini değiştirmeyi ve ona farklı bir dünyanın kapılarını açmayı amaçlar.

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