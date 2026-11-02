Harry Potter hayranlarının merakla beklediği yeni televizyon uyarlaması için geri sayım başladı. HBO tarafından hazırlanan dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken ''Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?'' sorusu gündemden düşmedi. İşte, Harry Potter yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilen tüm detaylar...

Kaydet a- | +A

HBO Max orijinal yapımı olan Harry Potter dizisi için heyecan dorukta! İlk sezonun adı Harry Potter ve Felsefe Taşı olarak açıklanırken, yapımdan paylaşılan ilk tanıtım videosu da büyücülük dünyasına dair yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

HBO'nun yeni Harry Potter dizisinin ilk bölümü, 25 Aralık 2026'da yayınlanacak. Yapımın ilk sezonu, J. K. Rowling'in dünyaca ünlü kitap serisinin başlangıç eseri olan Harry Potter ve Felsefe Taşından uyarlandı.

Yayınlanan ilk tanıtım videosuyla birlikte dizinin ilk sezonunun resmi adı ve yayın tarihi de izleyicilere duyuruldu.

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler

HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Harry Potter dizisi, HBO imzasıyla hazırlanıyor. Yapım Türkiye'de HBO Max üzerinden izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayın kanalları platformun faaliyet gösterdiği ülkelere göre farklılık gösterecek.

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler

HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ana oyuncular:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Alastair Stout - Ron Weasley

Arabella Stanton - Hermione Granger

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerva McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler



Yardımcı oyuncular:

Luke Thallon - Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Cornelius Fudge

Lox Pratt - Draco Malfoy

Johnny Flynn - Lucius Malfoy

Bel Powley - Petunia Dursley

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Leo Earley - Seamus Finnigan

Alessia Leoni - Parvati Patil

Sienna Moosah - Lavender Brown

Rory Wilmot - Neville Longbottom

Amos Kitson - Dudley Dursley

Louise Brealey - Madam Hooch

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Warwick Davis - Filius Flitwick

Leigh Gill - Griphook

Elijah Oshin - Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Sirine Saba - Pomona Sprout

Richard Durden - Cuthbert Binns

Bríd Brennan - Madame Poppy Pomfrey

Mickey McAnulty - Piers Polkiss

Lambert Wilson - Nicolas Flamel

Marthe Keller - Perenelle Flamel

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler





YENİ HARRY POTTER DİZİSİNİN KONUSU NE OLACAK?

Dizinin ilk sezonunda Harry Potter'ın büyücülük dünyasıyla tanışması, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilmesi ve okulda geçirdiği ilk yıl anlatılacak. Hikaye, Harry'nin Dursley ailesinin yanında yaşadığı çocukluk döneminden başlayarak büyücü kimliğini keşfetmesine ve Hogwarts'taki maceralarına uzanacak.

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler

Yeni yapımın sinema filmlerinden ayrılan önemli özelliklerinden biri, kitaplarda anlatılan olaylara daha geniş bir anlatım alanı ayırması olacak. Filmlerde kısa tutulan veya ekrana taşınmayan bazı bölümlerin dizide daha ayrıntılı işlenmesi hedefleniyor. Dizide Harry'nin geçmişi, Dursley ailesiyle yaşadıkları, Hogwarts'a uzanan yolculuğu ve okul hayatındaki ilk deneyimleri daha kapsamlı biçimde izleyenlere sunulacak.

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler

HARRY POTTER DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE YAPIMCISI KİM?

HBO için hazırlanan Harry Potter dizisinin senaryosunu Francesca Gardiner kaleme alıyor. Gardiner aynı zamanda yapımın baş yapımcılığını da üstleniyor. Mark Mylod ise dizinin yönetmenliğini ve baş yapımcılığını yürütüyor.

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler

Yapım ekibinde HBO, Warner Bros. Television, Bronte Film and TV ve Heyday Films bulunuyor. J. K. Rowling de projenin baş yapımcıları arasında. Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts, Bronte Film and TV adına; David Heyman ise Heyday Films adına yapım ekibinde görev aldı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala