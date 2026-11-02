Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenler
Harry Potter hayranlarının merakla beklediği yeni televizyon uyarlaması için geri sayım başladı. HBO tarafından hazırlanan dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken ''Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?'' sorusu gündemden düşmedi. İşte, Harry Potter yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilen tüm detaylar...
HBO Max orijinal yapımı olan Harry Potter dizisi için heyecan dorukta! İlk sezonun adı Harry Potter ve Felsefe Taşı olarak açıklanırken, yapımdan paylaşılan ilk tanıtım videosu da büyücülük dünyasına dair yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?
HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
HBO'nun yeni Harry Potter dizisinin ilk bölümü, 25 Aralık 2026'da yayınlanacak. Yapımın ilk sezonu, J. K. Rowling'in dünyaca ünlü kitap serisinin başlangıç eseri olan Harry Potter ve Felsefe Taşından uyarlandı.
Yayınlanan ilk tanıtım videosuyla birlikte dizinin ilk sezonunun resmi adı ve yayın tarihi de izleyicilere duyuruldu.
HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?
Harry Potter dizisi, HBO imzasıyla hazırlanıyor. Yapım Türkiye'de HBO Max üzerinden izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayın kanalları platformun faaliyet gösterdiği ülkelere göre farklılık gösterecek.
HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ana oyuncular:
Dominic McLaughlin - Harry Potter
Alastair Stout - Ron Weasley
Arabella Stanton - Hermione Granger
John Lithgow - Albus Dumbledore
Janet McTeer - Minerva McGonagall
Paapa Essiedu - Severus Snape
Nick Frost - Rubeus Hagrid
Yardımcı oyuncular:
Luke Thallon - Quirinus Quirrell
Paul Whitehouse - Argus Filch
Bertie Carvel - Cornelius Fudge
Lox Pratt - Draco Malfoy
Johnny Flynn - Lucius Malfoy
Bel Powley - Petunia Dursley
Daniel Rigby - Vernon Dursley
Katherine Parkinson - Molly Weasley
Leo Earley - Seamus Finnigan
Alessia Leoni - Parvati Patil
Sienna Moosah - Lavender Brown
Rory Wilmot - Neville Longbottom
Amos Kitson - Dudley Dursley
Louise Brealey - Madam Hooch
Anton Lesser - Garrick Ollivander
Gracie Cochrane - Ginny Weasley
Tristan Harland - Fred Weasley
Gabriel Harland - George Weasley
Ruari Spooner - Percy Weasley
Warwick Davis - Filius Flitwick
Leigh Gill - Griphook
Elijah Oshin - Dean Thomas
Finn Stephens - Vincent Crabbe
William Nash - Gregory Goyle
Sirine Saba - Pomona Sprout
Richard Durden - Cuthbert Binns
Bríd Brennan - Madame Poppy Pomfrey
Mickey McAnulty - Piers Polkiss
Lambert Wilson - Nicolas Flamel
Marthe Keller - Perenelle Flamel
YENİ HARRY POTTER DİZİSİNİN KONUSU NE OLACAK?
Dizinin ilk sezonunda Harry Potter'ın büyücülük dünyasıyla tanışması, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilmesi ve okulda geçirdiği ilk yıl anlatılacak. Hikaye, Harry'nin Dursley ailesinin yanında yaşadığı çocukluk döneminden başlayarak büyücü kimliğini keşfetmesine ve Hogwarts'taki maceralarına uzanacak.
Yeni yapımın sinema filmlerinden ayrılan önemli özelliklerinden biri, kitaplarda anlatılan olaylara daha geniş bir anlatım alanı ayırması olacak. Filmlerde kısa tutulan veya ekrana taşınmayan bazı bölümlerin dizide daha ayrıntılı işlenmesi hedefleniyor. Dizide Harry'nin geçmişi, Dursley ailesiyle yaşadıkları, Hogwarts'a uzanan yolculuğu ve okul hayatındaki ilk deneyimleri daha kapsamlı biçimde izleyenlere sunulacak.
HARRY POTTER DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE YAPIMCISI KİM?
HBO için hazırlanan Harry Potter dizisinin senaryosunu Francesca Gardiner kaleme alıyor. Gardiner aynı zamanda yapımın baş yapımcılığını da üstleniyor. Mark Mylod ise dizinin yönetmenliğini ve baş yapımcılığını yürütüyor.
Yapım ekibinde HBO, Warner Bros. Television, Bronte Film and TV ve Heyday Films bulunuyor. J. K. Rowling de projenin baş yapımcıları arasında. Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts, Bronte Film and TV adına; David Heyman ise Heyday Films adına yapım ekibinde görev aldı.