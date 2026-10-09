Organize İşler evreni, bu kez dizi formatındaki yeni hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Organize İşler: Karun Hazinesi, Asım Noyan ve ekibini gizemli bir hazinenin peşinde tehlikeli bir maceraya sürükleyecek. BKM imzası taşıyan yapım, dijital platform üzerinden izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayın tarihi yaklaşırken oyuncu kadrosu, konusu ve ''Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman, kaç bölüm, hangi platformda yayınlanacak?'' sorusu merakla araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin senaryosunu Yılmaz Erdoğan yazarken yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlendi. Dizinin fragmanı izleyenler ile buluşurken gözler ise yayın tarihine ve oyuncu kadrosuna çevrildi. Peki, Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman, kaç bölüm, hangi platformda yayınlanacak?

Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman, kaç bölüm, hangi platformda yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu!

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Organize İşler Karun Hazinesi 16 Ekim 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Netflix tarafından yayınlanacak dizi dünya genelinde aynı tarihte erişime açılacak.

Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman, kaç bölüm, hangi platformda yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu!

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KAÇ BÖLÜM?

Organize İşler Karun Hazinesi toplam 8 bölümden oluşacak. Sinema filmleriyle tanınan Organize İşler evreni, bu kez dizi formatında devam edecek.

Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman, kaç bölüm, hangi platformda yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu!

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix platformunda yayınlanacak. BKM imzası taşıyan dizinin senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme alırken yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı dizi, 16 Ekim’den itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.

Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman, kaç bölüm, hangi platformda yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu!

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU NEDİR?

Dizide gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve ekibi kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde buluyor. Hazineyi ele geçirmek isteyen acımasız rakipler ve uluslararası define avcıları da mücadeleye katılıyor. İstanbul’un sokaklarından yer altındaki dehlizlere uzanan hikaye, aksiyon ve mizahı bir araya getiriyor.

Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman, kaç bölüm, hangi platformda yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu!

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCU KADROSU

Organize İşler Karun Hazinesi’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut ve Okan Çabalar yer alıyor. Kadroda ayrıca Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala