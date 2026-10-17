Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı Gupi ve Gülmeyen Kral filmi, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen animasyon karakteri Gupi'nin yeni macerasını beyaz perdeye taşıyan yapımın vizyon takvimi, seslendirme kadrosu ve izleme seçenekleri merak ediliyor.

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Gupse Özay'ın Gupi karakteri, animasyon dizisinin ardından bu kez sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği Gupi ve Gülmeyen Kral, çocukları ve aileleri fantastik bir maceraya davet ediyor. Türkiye'nin ilk IMAX animasyon filmi olma özelliğini taşıyan yapımın fragmanının yayınlanmasının ardından vizyon tarihi ve hangi platformlardan izlenebileceği araştırılmaya başlandı.

GUPİ VE GÜLMEYEN KRAL FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Gupi ve Gülmeyen Kral filmi, 23 Ekim 2026 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek. Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve Gupi karakterini seslendirdiği animasyon filminin yönetmen koltuğunda Arkın Aktaç oturuyor. Daha önce Netflix'te yayınlanan animasyon dizisiyle tanınan Gupi, ilk uzun metrajlı sinema filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Türkiye'nin ilk IMAX animasyon filmi olarak duyurulan yapım, standart sinema salonlarının yanı sıra IMAX formatıyla da izleyicilerle buluşacak. Filmin seslendirme kadrosunda Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan, Ayris Kaplan ve Arda Kavaklıoğlu gibi isimler bulunuyor.

Gupi ve Gülmeyen Kral filmi ne zaman vizyona giriyor, nereden izlenir?

GUPİ VE GÜLMEYEN KRAL FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Gupi ve Gülmeyen Kral filmi, 23 Ekim 2026 tarihinden itibaren Türkiye genelinde gösterime gireceği sinema salonlarından izlenebilecek. Filmi beyaz perdede takip etmek isteyen izleyiciler, bulundukları şehirdeki sinemaların seans programlarını ve bilet satış ekranlarını kontrol edebilecek.

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