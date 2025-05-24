Bir Gece Masalı final mi? Tarih belli oldu

ATV'nin sezona iddialı başlayan dizisi, Bir Gece Masalı ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizi Canfeza ve Mahir'in hikayesini anlatıyordu. Beklenmedik veda hayranları şaşırtsa da Bir Gece Masalı final mi ve final bölümü tarihi merak ediliyor.

ATV'nin 2024-2025 sezonuna damga vuran dizisi Bir Gece Masalı final tarihini açıkladı. Pamukkale'den İstanbul'a uzanan hikayenin nasıl sona ereceği merak ediliyor.

BİR GECE MASALI FİNAL Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV’nin iddialı yapımlarından Bir Gece Masalı, 3 Eylül 2024’te başlayan ekran macerasını 3 Haziran 2025’te sonlandırıyor. Dizi,Komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza’nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’daki Asaf Bey konağına uzanan hikayesini anlatıyordu.

Hayranlar, senaryonun sezon finali gibi ilerlediğini düşünürken, ani final kararının ardındaki nedenlerin netleşmesini bekliyor.

BİR GECE MASALI KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

Bir Gece Masalı, 3 Haziran 2025 Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanacak 35. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Final kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da yapımın hikayesini tamamladığı düşünüldü. Hayranlar, final bölümünde Mahir ve Canfeza’nın hikayesinin nasıl bir sonuca ulaşacağını merakla bekliyor.

BİR GECE MASALI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

35. bölümde ekranlara veda etmeye hazırlanan dizinin neden final yaptığı bilinmiyor. Yurt dışı satışı iyi giden dizinin, son bölümünde izlenme oranlarının artmasıyla hikayenin sezon finaliyle noktalanacağı düşünülüyordu. Ancak dizinin 3 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle final yapacağı öğrenildi