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Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama, konusu ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama, konusu ne?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV’nin yeni romantik komedi dizisi Çift Kişilik Oda, sürükleyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama merak ediliyor.

Başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı Çift Kişilik Oda, lüks bir otel ortamında geçen romantik ve entrikalı hikayesiyle seyirciyle buluştu.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Çift Kişilik Oda dizisi Güney Kore yapımı diziden uyarlama olarak ekran macerasına başlıyor. Türk kültürü ve yapısına göre yeniden yazılan hikayesi ile dikkat çeken dizi, kurgusal Lutesya Oteli'nde geçiyor.

Çift Kişilik Oda dizisi uyarlama mı

ÇİFT KİŞİLİK ODA HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Çift Kişilik Oda, Güney Kore’nin popüler romantik komedi dizisi King The Land’den uyarlandı. Orijinal yapım, 2023 yılında yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmişti.

Yönetmen Yusuf Pirhasan ve senarist Ayşe Üner Kutlu’nun liderliğinde hazırlanan yapım, orijinal hikaye yeniden yorumlanıyor. Çift Kişilik Oda, King The Land’in romantik ve eğlenceli ruhunu korurken İstanbul’un büyüleyici atmosferini ve Türk oyuncuların enerjisini seyirciye sunuyor.

Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama

KİNG THE LAND DİZİSİ KONUSU NE?

King The Land, lüks bir otel zinciri olan The King Group’un mirasçısı Goo Won’un (Lee Jun-ho) ve otel çalışanı Cheon Sa-rang’ın (Im Yoon-ah) hikâyesini anlatıyor.

Goo Won, otel holdinginin kontrolü için üvey ailesiyle mücadele ederken neşeli ve çalışkan bir otelci olan Cheon Sa-rang ile yolları kesişir.

İkili arasındaki çekişmeli başlangıç, zamanla romantik bir ilişkiye dönüşür ve otel ortamındaki entrikalarla harmanlanan hikaye izleyicilere hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşatır.

Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama, konusu ne? - 3. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ KONUSU NE?

Çift Kişilik Oda, küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayalini gerçekleştirmek için Lutesya Otel’de çalışma çabasını ve otelin mirasçılarından Kaan’ın (Ulaş Tuna Astepe) intikam yolculuğunu konu alıyor.

Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlama, konusu ne? - 4. Resim

Kaan, üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) oteldeki hakimiyetine karşı mücadele ederken Nilüfer ile yolları kesişir. Bu karşılaşma ikisinin hayatını değiştirir. Romantik komedi türünde ilerleyen dizi, otel ortamındaki entrikalar, duygusal anlar ve mizahi unsurlarla zengin bir hikaye sunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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