Çift Kişik Oda hangi otelde çekiliyor? Lutesya Otel nerede?

NOW TV’nin yeni romantik komedi dizisi Çift Kişilik Oda, lüks otel sahneleriyle dikkat çekti. Çekimlerin yapıldığı mekanlar ve Lutesya Otel’in nerede olduğu merak konusu oldu.

Güney Kore’nin popüler dizisi King The Land’den uyarlanan Çift Kişilik Oda, NOW TV’de yayınlanan fragmanıyla büyük yankı uyandırdı. Dizinin çekildiği Lutesya Otel’in İstanbul’da gerçek bir mekan olup olmadığına dair sorular gündeme geldi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA HANGİ OTELDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın yer aldığı dizinin ana mekanı olan Lutesya Otel, hikayenin merkezinde yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, dizinin çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul’da prestijli bir otelde çekildiği iddia edildi. Ancak çekimlerin yapıldığı gerçek otel ya da set olduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı.

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ÇİFT KİŞİLİK ODA LUTESYA OTEL NEREDE?

Dizide sıkça adı geçen Lutesya Otel, izleyicilerin en çok merak yerlerden biri oldu. Ancak, yapılan araştırmalar Lutesya Otel’in İstanbul’da gerçek bir otel olmadığı veya tamamen dizinin senaryosu için oluşturulan kurgusal bir isim olduğu biliniyor.

Çekimlerin İstanbul’un farklı bölgelerindeki lüks otellerde ve özel olarak dekore edilmiş setlerde devam ettiği belirtildi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Çift Kişilik Oda’nın çekimleri, dizi için oluşturulmuş sette, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve özellikle lüks otel mekanlarında gerçekleştiriliyor.