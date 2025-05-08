Bir kaşıkla gün boyu tok kalın: Sofraların vazgeçilmezi tahin

Tahin kalp sağlığını destekleyen süper gıda olarak biliniyor ancak fazla tüketimi kilo aldırabilir. İçerisindeki sağlıklı yağlar ve zengin besin öğeleri bulunur.

Tahin, susam tohumundan elde edilen besleyici bir gıda olarak hem mutfakların hem de sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi. Kalp sağılığını desteklerken bağışıklığı güçlendiriyor ve erken yaşlanmayı önlüyor. Ancak yüksek kalorisi ve bazı kişilerde alerji riski konusunda uyarılıyor.

NEDEN SÜPER GIDA OLARAK GÖRÜLÜYOR?

Susam tohumlarının ezilmesiyle elde edilen bir besin olan tahin, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor ve B vitamini gibi zengin besinlerle doludur.

Antioksidan özelliği de bulunan tahin aynı zamanda Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır.

İçerdiği çinko ve E vitamini, ciltteki kolajen üretimini destekleyerek erken yaşlanma belirtilerini önlerken saçların parlaklığını artırıyor.

FAZLASI KİLO ALDIRIYOR

Bir yemek kaşığı tahin yaklaşık 89 kalori ve 8 gram yağ içeriyor. Özellikle pekmez veya bal gibi tatlılarla tüketildiğinde kalori değeri hızla artmakta.

Bu durum, kilo kontrolü yapanlar için tahini riskli bir besin haline getiriyor. Aşırı tüketim, hızlı kilo alımına yol açabilir ve şeker hastaları için kan şekeri dengesini bozabilir.

Bunun yanı sıra susam alerjisi olan kişiler için ciddi tehlike oluşturuyor. Susam alerjisi, kaşıntı, kızarıklık, hatta nefes darlığı gibi ciddi reaksiyonlara neden olabilir.

Ayrıca tahinin içerdiği Omega 6 yağ asitleri, fazla alındığında vücutta kronik iltihaplanmayı tetikleyebilir. Bu da kalp hastalığı ve diyabet gibi riskleri artırabilir.

Böbrek hastaları için de tahin, yüksek fosfor ve potasyum içeriği nedeniyle sakıncalı.

SABAHLARI AÇ KARNINA 1 KAŞIK TÜKETİLEBİLİR

Tahinin sabahları aç karnına tüketilmesi, özellikle enerji artışı ve sindirim sağlığı için öneriliyor. Tahin, içerdiği sağlıklı yağlar ve protein sayesinde tokluk hissi veriyor.

Ayrıca tahinin lif içeriği, aç karnına tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek güne sağlıklı bir başlangıç sunuyor.

Ancak aç karnına tahin tüketimi herkes için uygun olmayabilir. Yüksek kalori ve yağ içeriği, mide hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlığa neden olabilir.

Şeker hastalarının ise tahini sade tüketmesi ve pekmez gibi şekerli gıdalardan kaçınması gerekiyor. Susam alerjisi veya kronik hastalığı olanların bu alışkanlığa başlamadan önce doktor onayı alması öneriliyor.

NASIL SAKLANMALI?

Besin değerini ve tazeliğini korumak için doğru saklama koşulları önemli. Tahin, serin, kuru ve ışık almayan bir yerde, tercihen buzdolabında saklanmalı.

Açıldıktan sonra hava geçirmez bir kapta muhafaza edilirse bozulma riski azalır ve yaklaşık 6 ay boyunca tazeliğini korur.