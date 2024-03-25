Bir sonraki seçim ne zaman 2028?

Bir sonraki Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bir sonraki Türkiye genel seçimlerinin tarihi vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, en yakın seçim ne zaman? İşte bir sonraki Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi tarihi...

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Türkiye bir yandan 31 Mart yerel seçimlerine doğru hızla ilerlerken gözler 5 yıl sonra 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'ne çevrildi. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, bir sonraki seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması hangi tarihte gerçekleşecek? Tüm merak edilenler haberimizde.

2028 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ TARİHİ

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Cumhurbaşkanı Seçimi Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte her beş yılda bir yurt içinde ve yurt dışında yaşayan seçmenler oy kullanabilir.

2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi yani bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi en geç 7 Mayıs 2028 veya daha erken bir tarihte düzenlenecektir. Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ile aynı gün yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Öngörülen süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim takvimi resen belirlenir ve ilân edilir.