Özgür Özel'den mayıs seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Çok ağladık, bağrımıza taş bastık...

CHP lideri Özel'in Denizli mitinginde 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Denizli ve Manisa'da İyi Parti ile ittifak kararı sonrası yaşadıklarını anlatan Özel, "Dediler ki illerinizi İyi Parti'ye veriyoruz. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedik ama bir yandan da şunu gördük; tüm Türkiye'de bir ittifak yapılacak ve elbette ateş düştüğü yeri yakacak. Gülizar Başkan da ağladı, ben de ağladım. Yapmayın etmeyin dedik, bağrımıza taş bastık" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Denizli'de seçim turu kapsamında miting düzenledi. Özel'in Denizli mitingindeki açıklamaları dikkat çekti. Yeniden ittifak kurulabileceği sinyalini veren Özel, İyi Partili seçmenden destek istedi ve kazanmalarının İyi Partili seçmene bağlı olduğunu ifade etti.

'GÜLİZAR BAŞKAN DA AĞLADI, BEN DE AĞLADIM'

Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile İyi Parti ile ittifak yapılmasına sıcak bakmadıklarını ima eden Özel, şunları söyledi:

"Geçen seçim, benim ilim Manisa’da ve Gülizar Biçer Karaca’nın ili Denizli’de. Biz ikimiz de MYK'daydık. Dediler ki size bir fedakarlık düşer. Nedir dedik. Dediler ki illerinizi İyi Parti'ye veriyoruz. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedik ama bir yandan da şunu gördük; tüm Türkiye'de bir ittifak yapılacak ve elbette ateş düştüğü yeri yakacak. Gülizar Başkan da ağladı, ben de ağladım. Yapmayın etmeyin dedik, bağrımıza taş bastık, kendi memleketimize gerçi burada Şeniz Başkan vardı ama ben kendi memleketimde 3’te 3 güneşe bastım. Şimdi açık net söylüyorum. Anketler şunu söylüyor; eski ittifak ortaklarımız CHP’ye oy verirse, CHP kesin kazanıyor. Yoksa başka bir parti kazanıyor."